Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных

Нынешнее правительство Литвы, в первую очередь, должно бороться с социальным разобщением и нищетой, повернуться к людям, а также начать повышать зарплаты, минимальную зарплату.

Таковы данные опроса, проведенного компанией Vilmorus в июне этого года. На вопрос, какие проблемы должно решать правительство Литвы в первую очередь, кроме вышеперечисленных ответов было и воспитание гражданственности. Общество не хочет, чтобы закрывали школы.

Этот опрос был проведен по заказу правительства. Цель опроса - выяснить, как на оценку деятельности правительства Саулюса Сквернялиса влияет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

В ходе исследования данных, указывается число людей, поддержавших тот или иной вариант и процент от числа опрошенных людей конкретной группы.

Самой большой проблемой женщины считают социальное разобщение (102; 19,5% всех женщин, которые участвовали в опросе), в группе женщин 70 лет и старше - 51; 21,4%.

Этот вопрос приоритетным считают и пенсионеры (85; 22,3%). Доходы людей этой группы составляют 301–400 евро на одного члена семьи (53; 21,7%).

Больше всего за снижение социального разобщения выступают люди со средним, профессиональным или специальным образованием (119; 18%), жители села (73; 22,1%).

Однако большая часть людей, которые считают социальное разобщение самой большой проблемой, по-прежнему голосовали бы за ЛСКЗ (39; 26%), немного меньше (34; 19,5%) – за Союз отечества – Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ).

Рост зарплат приоритетом считают мужчины

Мужчины в свою очередь (66; 13,7%) больше выступают за повышение зарплат, включая минимальную. Интересно, что это все же актуальнее не для молодых людей и людей трудоспособного возраста, а для пенсионеров старше 70 лет (33; 13,9%).

Вопрос зарплат волнует и работающих людей (21; 13,5%), служащих (20; 17,5%). Их доходы на одного члена семьи составляют 201–300 евро (31; 16,2%) или 401–600 евро (31; 13,7%)

Это люди со средним, профессиональным или специальным образованием (80; 12,1%), жители села (42; 12,7%).

Большая их часть не знает, за кого голосовать на выборах (24; 11%), но лидируют те, кто готов голосовать за ЛСКЗ (20; 13,3%).

Для вильнюсцев главное - образование

Между тем вильнюсцев больше всего волнует вопрос образования (43; 23,8%). Больше всего людей, считающих это проблемой, голосуют за СО-ХДЛ (35; 20,1%).

Этот вопрос актуален и для женщин (69; 13,2%), людей 40–49 лет (26; 17,6%) или младше 29 лет (25; 17,9%). Это люди со средним, профессиональным или специальным образованием (54; 8,2%).

Больше всего в их числе специалистов (32; 20,3%), с доходами 401–600 евро на одного члена семьи (26; 11,5%). Они склонны голосовать за СО–ХДЛ (35; 20,1%).

Эмиграция актуальна в небольших городах

Интересно, что проблема эмиграции идет лишь 8 номером в списке самых актуальных проблем. Этот вопрос волнует и мужчин (37; 7,2%), и женщин (36; 6,9%), особенно этот вопрос актуален в небольших городах (40; 15,3%).

Из крупных городов эмиграция актуальна в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Жители городов хотели бы, чтобы улучшалась экономика, уровень жизни, снижался госдолг (32; 12,3%).

Мужчины выступают за создание новых рабочих мест (45; 9,4%), уменьшение коррупции (45; 9,4%). Для специалистов актуальна финансовая/налоговая реформа (10; 6,3%). На этот вопрос не ответили 18% респондентов - 181 человек.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что наиболее распространенная проблема – нищета и социальное разобщение – это лишь последствие проблем.

"Это можно решить путем повышения зарплат, доходов жителей, а это уже вторая проблема, названная респондентами. В долгосрочном периоде – образование. Качественное, доступное всем образование - вот основное средство, которое снижает разобщение и неравенство доходов и обеспечивает снижение нищеты. Опрос показывает, что надо делать", – заметил экономист.

По словам экономиста, самая большая проблема в Литве скорее всего - бедный средний класс. Даже если у тебя высшее образование, но в семье несколько детей, то ты можешь жить на грани нищеты.

"Надо наверное и политикам менять риторику, не говорить о том, что основная проблема Литвы - нищета. Эти показатели не слишком отличаются от средних в ЕС. Основная причина - средний класс, к которому по традиционной характеристике ОЭСР относятся больше 50% жителей Литвы, живет достаточно бедно. Их доходы не дают больших возможностей.

Средний класс в Германии или Швеции может позволить себе больше, чем средний класс в Литве. Тут надо думать о том, как снизить налоговое бремя, может усовершенствовать систему образования, переквалификации, чтобы страна стала конкурентоспособнее и продуктивнее, чтобы росли доходы жителей", – заметил собеседник.

По словам Мачюлиса, самое большое внимание сейчас должно быть направлено на образование, реформа должна проводиться во всех сферах.

"Только благодаря качественному образованию, мы можем надеяться, что социальное разобщение в Литве будет минимальным, нищета будет минимальной, а средний класс будет процветать. Я думаю, Литва - достаточно развитая страна, чтобы говорить не только о нищете, но и социальном разобщении", – сказал он.