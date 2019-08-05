Погода: ожидаются перемены, на смену теплу придут дожди

В понедельник днем с запада к Литве приблизится зона относительно высокого давления. Толстый слой облаков появится на северо-востоке страны, на остальной части территории облачность будет невысокой, часто будет выглядывать солнце. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Воздух после обеда прогреется до 19-23 градусов.

Во вторник ночью небо будет ясным, вероятность осадков невелика. Утром местами туман. Температура 6-11, на взморье 12-14 градусов тепла. Во вторник днем местами будут формироваться отдельные дождевые облака. С полудня до вечера небольшие дожди пройдут в большинстве районов, местами ожидаются грозы. Воздух прогреется до 20-25 градусов.

В среду ночью местами пройдут небольшие дожди, небо понемногу прояснится. Температура не упадет ниже 11-16 градусов. Днем с юго-запада придет небольшой циклон. Он должен пройти через юго-западную часть страны, поэтому там будет облачно и время от времени будут идти дожди, местами с грозами. В северной части страны будет солнечно, дождя будет меньше. Воздух прогреется до 20-25 градусов.

В четверг пройдет еще один небольшой и малоактивный циклон. Будут и облака и прояснения, местами пройдут небольшие дожди. Больше осадков ожидается на юге страны. Ночью ветер будет слабым, температура 10-15. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В пятницу ночью во многих районах пройдут небольшие дожди, днем дождевых облаков станет больше – во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет 12-17, днем до 18-23 градусов.

В выходные прогнозируют и обильные осадки, и прояснения, будет по-летнему тепло.