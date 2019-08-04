Каунас собирается купить 100 новых гибридных автобусов

Каунасское предприятие самоуправления Kauno autobusai собирается приобрести 100 новых гибридных низкоуровневых автобусов.

"Приобретая сто гибридных автобусов, предприятие стремится обновить половину автобусного парка, средний возраст которого на данный момент составляет 12 лет", – заявила специалист по связям с общественностью предприятия Патриция Эльжбета Заранкайте.

Предприятие Kauno autobusai в понедельник объявило конкурс на покупку и техническое обслуживание автобусов, предложений предприятие будет ожидать до 2 октября. Стоимость конкурса представитель предприятия не сообщила.

Работающие на дизельном топливе и электричестве автобусы должны быть изготовлены в этом году, в них должно быть как минимум 85 мест, из которых по меньшей мере 27 сидячих, они должны быть приспособлены для инвалидов.

В этом году предприятие за 2,8 млн евро у компании Silberauto приобрело 30 новых автобусов малой вместительности. Первые из них должны начать перевозить пассажиров в конце августа.

Kauno autobusai в прошлом году у польской компании Solaris Bus & Coach S.A. за 29,4 млн евро приобрело 85 новых троллейбусов. По заявлению П.Заранкайте, они прибудут в Каунас в ближайшее время. В данное время в парке предприятия есть 267 автобусов и 152 троллейбуса.