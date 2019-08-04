Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент

Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без обязательных светоотражателей. Другие гарантирующие видимость на дороге средства – фонари на велосипеде или одежда со светоотражающими деталями – используется еще реже. Кроме этого, каждый пятый велосипедист в движении участвует без каких-либо обязательных, отражающих свет средств.

Такие результаты эксперимента, который провела компания "Ergo в Литве", у специалистов вызывают беспокойство. По их словам, при движении на велосипеде без фликеров или фонарей игнорируется сильно возрастающий риск болезненных последствий, пишут в пресс-релизе.

Во время эксперимента велось наблюдение за улицами Вильнюса, на которых встречается больше всего велосипедистов. Как показывают отражающие привычки велосипедистов результаты, большинство водителей этого популярного транспортного средства на безопасность все еще машут рукой.

"Во время проведенного в июле эксперимента мы наблюдали, используют ли ездящие по улицам столицы велосипедисты три обязательных атрибута – светоотражатели, фонари и жилеты или другую светоотражающую одежду. К сожалению, хотя опросы и показывают, что, если не использовать велосипедные фонари или светоотражающие элементы, можно спровоцировать опасную ситуацию на дороге, похоже, что частый велосипедист в Литве этой опасности не осознает", – сказал руководитель отдела страхования транспортных средств компании "Ergo в Литве" Римвидас Поцюс.

Отсутствует одежда со световозвращающими элементами

Из 1020 зафиксированных во время эксперимента велосипедов, не принадлежащих к системам аренды, световозвращающими элементами были оборудованы лишь 63%. Между тем, Правила дорожного движения отмечают, что участвующий в дорожном движении велосипед с обеих сторон обязательно должен быть оборудован оранжевыми световозвращающими элементами, прикрепленными к спицам колёс.

На требование укрепить на велосипеде фонари обратили внимание 40% зафиксированных в эксперименте водителей велосипедов. Наименьшей популярностью среди велосипедистов пользовалось ношение жилетов ярких цветов со световозвращающими элементами. Во время эксперимента такие жилеты или другую светоотражающую одежду носили лишь 56 из 1020 зафиксированных велосипедистов, что составляет 5,5%.

Забывают, что являются участниками движения

Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения перечислены разнообразные возможные комбинации обеспечивающих видимость средств, пятая часть водителей велосипедов не использует ни одну из них. Иначе говоря, находясь в условиях особенно плохой видимости, каждый пятый велосипедист почти незаметен.

"Иногда игнорирование соответствующего оборудования на велосипеде и правил дорожного движения стоит больше, чем ссадины на коленях и локтях или порча транспортного средства, часто это обуславливает серьёзные повреждения или даже смерть. Чтобы этого избежать, водители велосипедов, как и автомобилей, каждую свою поездку должны начинать с убеждения в том, что транспортное средство находится в исправном состоянии, действуют его тормоза, работают фонари. Ведь участник движения без фликеров и фонарей на дороге может быть абсолютно незаметен. Стремясь утвердить это мнение, совместно с партнерами мы начали инициативу "Зажги фонарь", напоминающую, Какие правила дорожного движения обеспечивают видимость велосипедистов", – заявил Р. Поцюс.

По словам главы службы дорожной полиции Литвы Витаутаса Грашиса, опасность для всех участников дорожного движения увеличивается в несколько раз, если водители велосипедов игнорируют определенные в правилах дорожного движения требования, особенно – в тёмное время суток.

Kauno pareigūnai ėmėsi paspirtukininkų ir dviratininkų Foto: Kauno aps. VPK

"Фликер, фонарь или другие светоотражающие элементы безопасности является проверенным способом повышения безопасности на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости. Перечисленные в правилах дорожного движения элементы указаны не как дополнительные детали к велосипеду, а как обязательные обеспечивающие безопасность каждого участника дорожного движения средства. Нужно помнить и о том, что, при желании, чтобы укрепленные на велосипеде фонари и светоотражатели соответственно выполняли свои функции, их следует крепить на высоте автомобильных фар. Также важно, чтобы светоотражатели были видны со всех сторон велосипеда", – отметил В. Грашис.

Глава службы дорожной полиции Литвы также напомнил, что водитель велосипеда (пассажир) до 18 лет, во время движения по дороге, должен воспользоваться велосипедным шлемом. Несмотря на то, что водителей велосипедов и их пассажиров старше указанного возраста передвигаться со шлемом правила дорожного движения не обязывают, рекомендация использовать это средство безопасности остается актуальной.