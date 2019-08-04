Последствия маневра тракториста: поврежденный автомобиль и раненная велосипедистка

3 августа, в 13:25, на 41-ом километре дороги A10 (Паневежис – Пасвалис – Рига) трезвый мужчина 1998 года рождения, проживающий в Биржайском районе, управляя трактором с прицепом, ехал по полосе торможения, когда внезапно на дорогу перед ним выбежала собака.

Тракторист, чтобы избежать столкновения с собакой, начал резко менять направление движения и тормозить. В это время передней частью прицепа он зацепил стоявшую на обочине с велосипедом нетрезвую (1,79 промилле) женщину 1965 года рождения, проживающую в Пасвальском районе.

Кроме этого, передней частью трактор зацепил ехавший в том же направлении в правой полосе автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла трезвая жительница Латвии 1973 года рождения, и повредил правую сторону автомобиля.

Во время дорожно-транспортного происшествия пострадала стоявшая на обочине женщина, которую доставили в Паневежскую республиканскую больницу.