Среди нетрезвых водителей в Литве попался и гражданин Индии

ru.DELFI.lt

В субботу сотрудники полиции Литвы остановили десятки нетрезвых водителей. На этот раз досудебное расследование из-за вождения в состоянии опьянения более чем 1,5 промилле начато в отношении гражданина Индии.

3 августа, в 19:12, около Ретаваса, на дороге Крижкальнис-Ретавас-Вежайчяй, гражданин Индии 1989 года рождения управлял автомобилем Audi A6 в состоянии опьянения. С помощью алкотестера у него была установлена степень опьянения 2,28 промилле.

Статьи по теме:

Рекомендуем: