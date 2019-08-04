По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб

На данный момент по делу 13 января поданы 58 апелляционных жалоб, проинформировала помощница судьи Вильнюсского окружного суда Рута Тримайловене.

"В деле выполняются предусмотренные законом процедурные действия, которые затягиваются из-за больших объемов дела, а также постановления суда", – заявила Р. Тримайловене.

Из-за большого объема постановления не ясно, когда дело в апелляционном порядке начнет рассматривать Апелляционный суд Литвы.

Вильнюсский окружной суд в марте этого года вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Им вынесены приговоры от 4 до 14 лет лишения свободы, они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Среди осужденных – бывший советский министр обороны Дмитрий Язов, ему суд заочно присудил 10 лет лишения свободы. На 14 лет лишения свободы осужден и бывший руководитель Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик, бывший сотрудник КГБ Михаил Головатов получил 12 лет.

С вынесенным постановлением не согласны ни прокуратура, ни адвокаты. Вскоре после вынесения постановления они заявили, что будут писать жалобы в апелляционный суд. Прокуратура заявила, что просит приговоры несколько ужесточить. Также будет обжаловано неудовлетворение гражданских исков.

Генеральная прокуратура заявила, что вынесенные осужденным приговоры, учитывая преступление, были слишком мягкими.

По мнению адвокатов, было бы хорошо, чтобы дело пересмотрел и суд высшей инстанции. Есть мнение, что военные лишь выполняли приказы, и их действия должен оценивать военный трибунал.

Пострадавшими по этому делу признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей опрошены почти 1000 человек.

Ночью 13 января 1991 года во время штурма советскими военными Вильнюсской телевизионной башни и здания комитета радио и телевидения погибли 14 человек.

Большинство обвиняемых осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.