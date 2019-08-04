Instagram и WhatsАрр сменят имя

Instagram и WhatsApp переименуют. Поклонникам приложений не стоит начинать паниковать, глобальные и заметные перемены не грядут. По сообщению издания The Information, разработчики всего лишь добавят уточнение — "от Facebook", пишет 360tv.ru.

На экране гаджетов приложения сохранят прежние наименования. Изменения произойдут внутри Instagram и WhatsApp, а также в магазинах приложений Apple и Google Play. Именно там появятся обновленные названия.

Благодаря этим мерам пользователи узнают о принадлежности приложений к Facebook, объяснил пресс-секретарь компании Берти Томсон. И, таким образом, улучшится его репутация на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Представитель Facebook пояснил, что в компании хотят внести больше ясности для пользователей о том, что сервисы входят состав Facebook. Это "недоразумение" с тем, кто кому принадлежит, должно быть устранено в ближайшее время. Однако точные сроки грядущего ребрендинга пока не называются, пишет ixbt.com.

Расследование в отношении Facebook начали в марте 2018 года. Все началось с того, что личную информацию 87 миллионов пользователей передали аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной гонки. Эти сведения понадобились для оценки политических предпочтений избирателей. После этого гражданам показывали четко ориентированную на их интересы рекламу.

Кроме того, Facebook обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года. В соответствии с ним соцсеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.