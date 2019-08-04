Погода: после прохладных выходных тепло вернётся

В воскресенье днём установится переменная облачность. Больше всего облаков с самого утра появится в Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском уездах. В южной части страны облака уплотнятся во второй половине дня, поэтому воздух здесь будет теплее – температура поднимется до 20-22 градусов.

В северных и западных районах днём будет более прохладно – 18-19 градусов, местами вероятен кратковременный дождь. Ветер средней силы подует с севера, северо-запада.

В понедельник дожди ожидаются лишь местами. Ночь опять будет прохладной. Там, где небо станет ясным раньше всего, температура снизится до 6-11 градусов, и лишь местами на юго-западе и Куршской косе останется 12-14 градусов тепла. Кое-где появится туман. Днем ожидаются прояснения. Ветер переменного направления не будет сильным. Во второй половине дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.

Во вторник ночью, когда облака рассеются ещё больше, температура снизится до 5-10 градусов тепла, и лишь местами, с большей вероятностью на Куршской косе, останется 11-13 градусов. Днём кратковременные и не обильные дожди ожидаются лишь местами. Воздух прогреется до летних 21-25 градусов тепла.