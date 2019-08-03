В Каунасе перезахоронили останки Габриэлюса Жямкальниса-Ландсбергиса и его супруги

Останки брата Витаутаса Ландсбергиса Габриэлюса Жямкальниса-Ландсбергиса и его супруги Дануте 3 августа перезахоронили на Пятрашюнском кладбище в Каунасе в семейной могиле Ландсбергисов-Жямкальнисов.

Об это в фейсбуке сообщил сам Витаутас Ландсбергис.

DELFI напоминает, что Жямкальнис-Ландсбергис в декабре 2017 г. скончался в Мельбурне, в Австралии. Ему было 88 лет. Жямкальнис-Ландсбергис руководил Мельбурнской общиной литовцев, был работником литовского радио и издания на литовском языке в Австралии.

В сентябре 2018 г. в возрасте 90 ушла из жизни и его супруга Дануте.

Жямкальнис-Ландсбергис учился в каунасской гимназии для мальчиков Aušrа, окончил литовскую гимназию Реддорфа в Германии. В 1944 г. с будущим президентом Литвы Валдасом Адамкусом и Лютасом Гринюсом издавал и редактировал подпольную газету "Молодежь, оставайся бдительной!"

Затем гыл арестован Гестапо и до 1945 г. находился под арестом в Германии. До 1948 г. жил в Германии, работал в издания на литовском языке.

В 1948 г. уехал в Австралию, был одним из учредителей Австралийского культурного фонда литовцев.

В 1974 г. на радиостанции 3ZZ в Мельбурне стал готовить передачи на литовском языке. С 1975 г. был ведущим передач на литовском языке на радиостанции SBS; в 1979–1994 гг. – руководил этими передачами, возглавлял местную общину литовцев.