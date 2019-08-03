"14 часов в сутки и до 4 утра". Строитель из Украины рассказал, в каких условиях работают его земляки в Эстонии

Александр Паньков приехал в Таллин из Украины. Изначально ничего не предвещало проблем с работодателем. Обсуждение рабочих вопросов, связанных с разрешением на работу и получением визы D, началось еще в Украине. С Александра и других рабочих сразу взяли по 48 евро за пошлину, которую должен платить работодатель при оформлении человека на краткосрочную работу. Этим грешит большая часть эстонских работодателей.

По приезду в Таллин их встретили и разместили в двухкомнатной квартире, где они жили вчетвером. Спасало то, что на заводе был душ и дома мыться почти не приходилось. Но зато на 9-метровой кухне было очень тесно. Ведь такие квартиры здесь построены еще в советское время.

После знакомства с работодателем поехали на завод по производству бетона. После выдачи рабочей формы приступили к работе.

По словам Александра, у рабочих была договоренность, что в течение первой декады работодатель оформит им рабочую визу. Но целых полтора месяца звучали постоянные отговорки: то белорусов много приехало, то инопланетяне прилетели неожиданно. Все время работодатели ссылались на занятость, а рабочие трудились в две смены.

При первой же возможности, когда появилось свободное время, Александр сам посетил Департамент полиции и погранохраны. Работодатель уверял, что везде огромные очереди, но Александр нигде с этим не столкнулся, ведь в Таллинне не одно представительство департамента.

Один из коллег уже было поехал подавать документы на визу, но тут ему принесли трудовой договор на эстонском. Коллега попросил договор на русском, но ему отказали. Он тоже отказался его подписывать, а вдруг там договор о продаже почки! В очередной раз Александр позвонил работодателю и попросил оформить трудовые договоры.

Ответ удивил:

— Зачем они вам? Мы работаем без них.

Понимая свою правоту, Александр настаивал:

— Ребята, так не должно быть!

— Ты ничего не понимаешь! Мы со всеми работаем без трудового договора.

— А ты понимаешь, что по закону Эстонской Республики, если я проработал день-два, то трудовой договор считается заключенным автоматически?

Работодатель как отрезал:

— Много ты знаешь!

Когда отговорки работодателя им надоели, они вшестером написали заявление в полицию по факту мошенничества на том основании, что им не оформляют документы на работу. Со стороны полиции украинцы не ощутили никакого предвзятого отношения. Хоть заявление не приняли в тот же день, но, согласно процедуре, попросили его отсканировать и прислать на электронную почту.

В Facebook Александр и его товарищи списались с местными земляками в группе "Украинцы в Эстонии" и связались с украинской диаспорой. Так они узнали, что здесь это массовая проблема, когда местный работодатель прибегает к обману и не оформляет рабочую визу. Через два с половиной месяца люди вынуждены уезжать. К тому же людей обманывали, как минимум, на зарплату за последний месяц.

После того как налоговая и полиция приняла заявления, договоры все же привезли. Но когда рабочие нашли переводчика, оказалось, что это договоры подряда, а не трудовые. Тогда они попросили, чтобы директор написал собственноручно, что не имеет к ним никаких претензий. Договоры закрыли. С рабочих по второму разу сняли пошлину в 48 евро — на сей раз украинский посредник. На этом рабочие рассчитались с посредником и местным работодателем и ушли в другую фирму. Но там ситуация оказалось не лучше.

Мошенничают эстонцы и украинцы

В мошенничестве с работниками из Украины замешаны как эстонские фирмы, так и украинские, которые выступают в роли посредников при трудоустройстве. Они обещают почасовую оплату, бесплатное жилье, доставку на работу. Но платят 5, а то и 4 евро в час на тяжелой работе, как, например, на железобетонном заводе. К местным заводам претензий нет — они с поставщиками рабочей силы рассчитываются в полном объеме и вовремя.

Александр рассказал, что из Украины пришла еще одна практика. Фирмы-посредники при подписании договора с работником сразу же требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию, но без указания даты. Понятно, для чего это делается. Когда захотели, тогда и уволили. Сразу говорят, что больничный не оплачивают, хотя по закону должны это делать. За переработку не платит практически никто, избегают этого любыми способами.

Со слов Александра, его зарплата согласно договору за минувший год составляла "чистыми" 961 евро с копейками. Это при полноценном 8-часовом рабочем дне. С переработками получалось больше. Александр говорит, что ему начислили зарплату плюс аванс, которым он не являлся. У него набегало по 240 — 250 часов, потому что рабочие выходили на работу во вторую смену и работали по 12-14 часов в день — до 3-4 утра.

Работодатель не верил. Мол, такого быть не может, все работают по 8. Когда попросили выдать машину, чтобы возвращаться после работы, им отказали. А Панькову предложили самому купить себе машину.

Все делалось так, чтобы рабочие поняли — они здесь никто! На их звонки, смс не отвечали. В WhatsApp и Viber — тоже.

С рабочей формой отдельная история. Со слов Александра, после первой же стирки она стала чуть ниже колена. Диалог (по памяти) с работодателем:

— Потерпи немножко, я тебе другую привезу.

— Когда?

— Не знаю. Через пару недель.

— Ты знаешь, родной, может тебя на пару недель поставить работать на бетонный стол? Когда ты работаешь на вибростоле, то тебе летит бетон на голые ноги. Давай, давай, родной! Что мешает тебе пройти 100 метров и купить новую рабочую форму здесь?

В ноябре фирма, где работал Паньков, записала всех на прием в Департамент полиции и погранохраны на продление рабочей визы. Александр позвонил в консультацию миграционной службы, и там ему посоветовали не подавать документы, а повременить до декабря, иначе он попадет под действие старых квот, так называемый коридор. В этом случае пришлось бы выезжать на 90 дней, а это потеря в деньгах. А после того как некоторые рабочие все же подали в ноябре на продление визы, руководство стало завозить новых работников, но с зарплатой уже не 5 евро в час, а 4.

Александр считает, что все было сделано для того, чтобы рабочие, которые благодаря своему опыту уже начали разбираться в законах и стали требовать от работодателя выполнения трудовых обязательств, — уехали. Александр постоянно пишет на эту тему посты в Facebook, общается с украинцами в Эстонии, и благодаря этому у него уже есть база предприятий, которые замешаны в мошенничестве.

Работа во второй фирме и трудовая инспекция

Когда Александр и его товарищи устраивались в другую фирму, им выдали договоры на русском, в которые надо было вписать только свои реквизиты. Рабочие подписали договоры в двух экземплярах и отдали на подпись работодателю. Но через пару недель работодатель привез им на подпись новые договоры, которые были заполнены уже другим почерком. А прежние договоры остались у работодателя, и со временем о них как-то забыли.

Александр рассказал, что личный код ему пришлось выбивать у работодателя самому постоянными звонками. Также надо было оформить регистрацию, согласно требованию Департамента полиции и погранохраны. Примерно месяц заняла переписка с начальством, но это ни к чему не привело. В итоге, по словам Александра, его "послали прямым текстом".

Это стало последней каплей, и Паньков обратился в Инспекцию по трудовым спорам. Там вдруг всплыли те самые первые договоры, которые рабочие заполняли собственноручно. Но в них была указана совсем другая дата заключения договора, а также вписан новый пункт. Причем пятый пункт под пятым. Шрифт нового немного отличался. Там было написано, что сверхурочные работодатель отдает свободным временем или нужно предупредить его о желании получить деньги за неделю.

На заседании инспекции работодатель утверждал, что не помнит, где и когда конкретно был подписан этот договор. Александр готов был дойти до суда и отправить документы на экспертизу. Подняли вопрос переработки, посчитали все суммы. На этом этапе вроде бы подошли к компромиссному решению. До последнего работодатель отказывался платить переработку за год.

Несмотря на все это Александр считает свою историю довольно благополучной:

— Законодательство работает в этой стране. Исходя из проблем, с которыми сталкиваются в Эстонии украинцы, мы решили создать некоммерческую организацию помощи гражданам Украины. К сожалению, многие люди едут сюда неподготовленными. Другие, по старой доброй украинской привычке, просто боятся, ведь им рассказывали всякие сказки. Мол, пойдешь в полицию, тебя депортируют. Люди не знают законов, своих прав и обязанностей. Образуется замкнутый круг.

— Это связано еще и с нашими неутешительными украинскими реалиями — коррупцией и прочим. У нас чиновникам нельзя доверять, — говорит Александр. — Здесь же все иначе. Все службы, к которым я обращался, практически всегда давали полноценные ответы. А если не могут сразу ответить, то потом присылают ответ на почту либо перезванивают. Переговоры о создании подобной организации ведутся с МВД.

Женщинам платят меньше

Женщины в Эстонию приезжают работать на заводах по производству мороженого. По словам Александра, им платят от силы 3,50-3,80 евро в час. Работают они по 200 часов, как минимум, а живут по 4-5 человек в квартире. При этом отдают по 150-200 евро с человека за проживание и ко всему обо всем этом боятся рассказывать.