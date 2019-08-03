Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета

Несмотря на то, что в последние дни погода отдыхающих не радовала, прогноз на оставшуюся часть лета настраивает на оптимистический лад. Об этом рассказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Изольда Марцинонене. "Лето продолжается. Сейчас началась его вторая половина. Об октябре лучше не будем говорить", – сказала она в передаче "День на DELFI".

Синоптик пояснила, откуда в Литву пришла холодная погода. По ее словам, это результат сильного циклона, который сформировался над Уралом, он влияет на погоду как в Скандинавии, так и в странах Балтии.

"Нам, синоптикам, приятно, что это похолодание прогнозировали заранее. Холодный воздух стал поступать с начала недели. Наблюдается особый циклон, центр которого находится над Северным Уралом, а зона низкого давления охватывает большую территорию. Чтобы лучше представить – циклон идет против часовой стрелки, это значит, что он засасывает холодный воздух, и эта масса достигает юга, даже страны Балтии. Представьте себе – центр над Северным Уралом, а его часть касается скандинавских стран", – сказала синоптик DELFI.

"У нас тоже началось резкое похолодание, во вторник температура упала на 8 градусов. Ночи тоже становятся прохладными. Этот холод пришел с Кольского полуостров и идет дальше", – сказала Марцинонене.

По словам синоптика, оптимистично настраивает вторая половина следующей недели.

"В понедельник и вторник осадков будет меньше. Зона низкого давления должна остановиться, постом она опять вернется в Россию, давление понемногу поднимается, но ночи будут холодными. Эта масса еще не будет теплой. В понедельник будет 6-11 градусов, у моря будет теплее, днем 18-23 градусов, а в вторник 20-24 градусов. Со среды ветер придет с запада, станет теплее. В среду и в четверг будет 24-25 градусов", – сказала синоптик.

На вопрос, каким будет август, она сказала, что будут и дожди, и солнце и летняя температура около 20 градусов.

По ее словам, оставшаяся часть лета понравится и грибникам, и отдыхающим.

"Больше всего надежды дает вторая половина недели. Неизвестно, как долго это продлится, но я не хочу огорчать. Прогноз таков, что первые две недели температура близка нормальной, но будет более высокая влажность. Это хорошо для грибников, можно порадоваться и солнцу, средняя температура будет 18-19 градусов. В оставшиеся дни августа точно будет выше 20 градусов", – сказала синоптик.