Экс-депутат парламента пожаловался на Литву в Страсбургский суд

Бывший депутат литовского парламента Александр Сахарук, осужденный за злоупотребление служебным положением и незаконное использование документа, подал на Литву в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Меня осудили незаконно", – указал в жалобе бывший политик.

Сахарук утверждает, что литовские суды, рассмотревшие возбужденное против него дело, нарушили принцип независимости и незаинтересованности суда, который утвержден в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По словам Сахарука, этот принцип был нарушен потому, что тот же судья Верховного суда Литвы дважды рассматривал его дело.

Кроем того, бывший депутат утверждает, что была нарушена статья конвенции о том, что "не бывает наказания без закона".

"Несмотря на то, что парламент Литвы не разрешил привлечь меня к ответственности, еще в то время, когда действовала депутатская неприкосновенность приняли поправки к Уголовному кодексу, которые позволили привлечь меня к ответственности после окончания срока полномочий – я стал первым депутатом в Литве, осужденных за то, что голосовал за другого депутата, несмотря на то, что до этого в парламенте такой порядок действовал и был традицией", – указал в жалобе Сахарук.

ЕСПЧ сообщает, что оценит заявление Сахарука.

Напомним, что судимость Сахарука уже не действует с февраля 2019 года, когда он представил докумнет об уплате штрафа в 1882 евро.

Принимая это решение, суд учел и тот факт, что судебный процесс в отношении политика длился очень долго – с 2014 по 2017 г. были слушания по делу, а дальнейшие обжалования завершились лишь в 2018 году. С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу, что цель достигнута, поэтому судимость упраздняют.

Сахарук был привлечен к уголовной ответственности за то, что голосовал за другого депутата - Линаса Каралюса. Дело о подделке документа было закрыто, поскольку истек срок давности. Сначала Сахарука оправдали по всем пунктам, однако Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение.

В декабре 2016 года судьи кассационной инстанции объявили, что оправдательный приговор вынесен не на основе законов – оправдание базировалось на утверждении, что в парламенте по традиции действовала практика голосования за других депутатов.

Согласно материалам дела, в 2010 г. Сахарук незаконно получил и воспользовался депутатским удостоверением коллеги по фракции Каралюса, зарегистрировался за него в протоколе, голосовал от его имени за разные законы.

Сам Каралюс в то время путешествовал по Азии. За этот проступок Каралюсу и Сахаруку объявили импичмент. После голосования Каралюс лишился мандата, а Сахаруку удалось его сохранить.

Сахарук был возмущен таким исходом. По его словам, такая практика существовала в парламенте и другие депутаты также голосовали за своих коллег, но их за это никто не наказывал.