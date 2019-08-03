Сахарук утверждает, что литовские суды, рассмотревшие возбужденное против него дело, нарушили принцип независимости и незаинтересованности суда, который утвержден в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По словам Сахарука, этот принцип был нарушен потому, что тот же судья Верховного суда Литвы дважды рассматривал его дело.

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Кроем того, бывший депутат утверждает, что была нарушена статья конвенции о том, что "не бывает наказания без закона".

"Несмотря на то, что парламент Литвы не разрешил привлечь меня к ответственности, еще в то время, когда действовала депутатская неприкосновенность приняли поправки к Уголовному кодексу, которые позволили привлечь меня к ответственности после окончания срока полномочий – я стал первым депутатом в Литве, осужденных за то, что голосовал за другого депутата, несмотря на то, что до этого в парламенте такой порядок действовал и был традицией", – указал в жалобе Сахарук.

ЕСПЧ сообщает, что оценит заявление Сахарука.

Напомним, что судимость Сахарука уже не действует с февраля 2019 года, когда он представил докумнет об уплате штрафа в 1882 евро.

Принимая это решение, суд учел и тот факт, что судебный процесс в отношении политика длился очень долго – с 2014 по 2017 г. были слушания по делу, а дальнейшие обжалования завершились лишь в 2018 году. С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу, что цель достигнута, поэтому судимость упраздняют.

Сахарук был привлечен к уголовной ответственности за то, что голосовал за другого депутата - Линаса Каралюса. Дело о подделке документа было закрыто, поскольку истек срок давности. Сначала Сахарука оправдали по всем пунктам, однако Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение.

В декабре 2016 года судьи кассационной инстанции объявили, что оправдательный приговор вынесен не на основе законов – оправдание базировалось на утверждении, что в парламенте по традиции действовала практика голосования за других депутатов.

Согласно материалам дела, в 2010 г. Сахарук незаконно получил и воспользовался депутатским удостоверением коллеги по фракции Каралюса, зарегистрировался за него в протоколе, голосовал от его имени за разные законы.

Сам Каралюс в то время путешествовал по Азии. За этот проступок Каралюсу и Сахаруку объявили импичмент. После голосования Каралюс лишился мандата, а Сахаруку удалось его сохранить.

Сахарук был возмущен таким исходом. По его словам, такая практика существовала в парламенте и другие депутаты также голосовали за своих коллег, но их за это никто не наказывал.