Портрет бедствующих жителей Литвы: безработный лет 50 с Passat, который уже не ездит

Портрет бедствующего жителя Литвы выглядит так: это безработный примерно 50 лет, чаще всего выпивающий, часто без собственного жилья, но с автомобилем Passat, который уже не ездит. Такая картина возникает, если изучить результаты исследования Ассоциации мэрий Литвы "Портрет получателя социальной помощи".

В Литве появилась новая статистика бедности и отчет аудита, проведенного Госконтролем о системе помощи бедствующим жителям Литвы. Контролеры установили, что система социальной помощи не гарантирует минимальные потребности бедствующих, большая часть получателей помощи становится зависимой от нее. Об этом в передаче Žinių radijas говорили заместитель главы Госконтоля Живиле Симонайтите и директор Литовского института труда и социальных исследований Богуслав Гружевский.

Гружевский пользовался данными исследования Ассоциации мэрий Литвы, сравнивал данные за 2012 и 2018 гг.

"Портрет получателя социальной помощи изменился. (…) Если раньше это были молодые люди (30-40 лет), то сейчас 40-50 лет. Чаще эти люди много лет не работают. (…) Очень часто это пьющие люди. Часто у них нет своего жилья, раньше этого пункта не было. Чаще всего они являются владельцами Passat, который уже не ездит. Раньше у таких людей были машины, они ездили за границу. Сейчас этого уже нет", – сказал Гружевский.

По словам ученого, можно сказать, что то поколение, которое бедствовало 10 лет назад, бедствует и сейчас.

"Можно сказать, что это поколение среди бедствующих будет и через 10 лет. Это показывает, что система социальной помощи неактивна", – заметил Гружевский.

По словам ученого, надо искать способы, которые будут способствовать активизации этой помощи.

"Можно смело констатировать, (...) что сегодня пассивная социальная помощь неэффективна. Если мы будем увеличивать выплаты, реальный эффект будет небольшим. Да, мы улучшим показатель абсолютной нищеты, но разве накормленный человек - это достижение? Нет.

Ну и что, что они будут сыты, если больше людей будут сыты, не уменьшится число самоубийств. Точно ли будет польза, если увеличатся доходы на детей, но не станет меньше насилия в семьях и буллинга в школах?", – вопрошал Гружевский.

Он заверил, что он не против хорошей еды.

"Но я говорю, что это лишь начало, а надо смотреть шире. Еще важно сказать, что фактически исследование показало, что для решения вопроса нищеты нужен высокий уровень подготовки. Примитивная позиция - "дайте денег, и мы решим проблему нищеты", тут не работает", – сказал Гружевский.

По его словам, показатели абсолютной нищеты снижаются.

"Согласно новейшей статистике, почти на 80 000 снизился показатель абсолютной бедности. Это значит, стало меньше семей, где на одного человека приходится меньше 245 евро в месяц. Это результат целенаправленных действий, я думаю, что в 2019 г. этот показатель улучшится", – сказал Гружевский.

"Если все мерить по наименьшему уровню, который измеряется этими 245 евро, то, конечно, положение улучшается, и в будущем будет лучше. Но, я думаю, что неприлично в Литве, стране ЕС, измерять положительные перемены по снижению абсолютной нищеты", – сказал он.

Ученый заметил, что было бы неплохо, чтобы и по показателю относительной нищеты мы поднялись бы хотя бы на 18 место.

"А больше всего мне хотелось бы, чтобы меньше людей эмигрировало, чтобы доходы и мощности экономики больше служили среднестатистическому жителю Литвы", – заметил Гружевский.

По словам ученого, этого невозможно добиться через систему социальной помощи.

"Я бы хотел, чтобы люди больше зарабатывали. Чтобы они просто сами брали из системы, а государство только гарантировало бы, чтобы система генерировала рабочие места, доходы, а внутри – соответственно то перераспределение обеспечивало большие доходы. Чтобы нищета не исходила от рабочего места.

А сейчас, я считаю, она больше исходит из рабочего места. Если работа плохо оплачивается, соответственно меньше средств приходится на членов семьи, есть и другие последствия – маленькие пенсии, высокий уровень недовольства, эмиграция или жизнь в нищете", – сказал Гружевский.