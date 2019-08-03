Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные

На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto turgus, который привлекает покупателей свежим и качественным мясом, морепродуктами, сырами, экологическими овощами и другими продуктами.

На сайте компании, которая сдает там помещения, указано, что на рынке работают торговцы литовскими товарами из 50 хозяйств. Рынок предназначен для гурманов, цены там высокие, и об этом не умалчивают.

Цены там – по карману не всем. Например, килограмм свиного шашлыка стоит 8,55 евро. Для сравнения, в электронном магазине Barbora он стоит 4,29 евро.

1 кг свиной вырезки на рынке Benedikto turgus стоит 9,90 евро, в Barborа – 5,49 евро. 1 кг свиного бочка на рынке Benedikto turgus стоит 8,15 евро, в Barborа – 4,49 евро.

Однако здесь можно найти и такие товары, которых больше нигде не отыскать. Например, здесь подготовленной для жарки курятиной торгует компания Peri Peri Restas. Торговка Рима рассказала, что особенно популярна маринованная курятина в выходные дни. Peri Peri Restas окорочка без кожицы и костей стоят 7,77 евро за кг.

На рынке есть и различные сыры. Например, козьи "угольки" (3 евро) или козьи пирамиды (3,5 евро)? Торговка продукцией Pieno namai Илона сказала, что эти товары пользуются популярностью.

Нийоле продает продукцию Fiš Kintai. Она рассказала, что свежую продукцию привозят два раза в неделю. "Наши клиенты знают, в какие дни завоз, сразу все раскупают", – сказала она.

Килограмм карпа на этом рынке стоит 7,89 евро, 1 кг форели – 9,90 евро, 1 кг нарезанного кусочками осетра – 17,90 евро. "Вильнюсцы любят икру, а еще у нас вкусный осетр", – сказала Нийоле.

На этом рынке есть овощи и фрукты. 1 кг литовской картошки стоит 1,30 евро, в Barborа – 0,99 евро. 1 кг литовских огурцов стоит 1,80 евро, в Barborа – 1,17 евро.

Яблоки на рынке стоят 1,20 евро, груши – 3 евро.

Продавец Stragių ūkis Йолита рассказала DELFI, что экологическая продукция стоит дороже.

На рынке можно купить и деревенские яйца. 10 яиц - 2,70 евро, в Barborа 10 яиц "Деревенских яиц" стоят 1,49 евро.