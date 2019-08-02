История Зуокасов продолжается: фонд ищет, но не находит документы

2 августа в Вильнюсском самоуправлении состоялась встреча, посвященная изъятым из дома Зуокасов вещам, которые могли принадлежать Покойному Йонасу Мекасу. На встрече присутствовал директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис, глава фонда Й.Мекаса Эдгарас Станишаускас и Агне Зуокене.

Зуокене после встречи сказала, что сомневается в прозрачности деятельности фонда и предаст огласке документы.

Между тем фонд отметил, что ищет документы, которые должны доказать его право на обнаруженные вещи. Директор фонда не отрицает, что сейчас у него этих документов нет.

"Состоялся обмен информацией, ожиданиями, и я думаю, что на следующей неделе эта проблема будет решена, получим результат, – сказал после встречи Станишаускас. – В понедельник объявим, что и как".

Станишаускас является супругом основательницы Партии свободы Аушрине Армонайте.

Несмотря на то, что Зуокене сказала, что у фонда нет документов, доказывающих, что вещи принадлежат фонду, глава Фонда им. Йонаса Мекаса сказал, что сейчас их ищет. "Точно нет инвентаризации книг и т.п., но мы сейчас пытаемся найти документы, выданные на таможне и свидетельство пересылки вещей из Америки, – сказал Станишаускас, прибавив, что там указано, сколько было коробок и кому они были адресованы. – Второй момент, есть свидетели - это люди, участвовавшие в пересылке и бывший директор. Я - тот человек, который должен ответить за пересылку бывших руководителей и на другие появившиеся сейчас вопросы".

После появления репортажей о находке в доме Зуокасов свои работы опознал художник Эугениюс Варкулявичюс-Варкалис. Станишаускас заверил, что с художником говорили и ему эти вещи вернут.

"В какой-то момент Йонас Мекас с друзьями, другими деятелями искусства, слали много вещей. Сотни ящиков. Откроем, посмотрим, что там, – сказал директор фонда. – Другой момент – что вывезли из Ужуписа, я и сам толком не знаю, я в этом не участвовал. Там была куча всевозможных вещей".

"Их вернут туда, откуда их взяли", – ответил Станишаускас на вопрос, куда вернут вещи.

А если Зуокене их не примет? Станишаускас сказал, что в том доме есть помещения, принадлежащие другим людям.

"Может, не в то же помещение, а в соседнее, находящееся в 10 метрах от него", – сказал директор.

Станишаускас обратился в полицию из-за того, что вещи, возможно, были вывезены незаконно. Глава администрации мэрии Подярскис попросил забрать заявление, но директор не спешит этого делать и говорит, что все решится на следующей неделе.

Подярскис после встречи подтвердил, что никакие решения не были приняты, они должны появиться на следующей неделе. Он сказал, что еще есть вопросы, на которые требуются ответы.

Он подтвердил, что фонд никакие документы не представил. "Но мы, наверное, можем утверждать, что это имущество фонда, ведь и другие художники нашли там свои работы, – сказал глава администрации. – Я думаю, что собственность до конца неясна".

Подярскис сказал, что ящики еще не вскрывали, пока проверяют документы.

А если фонд их не представит? "Надо следить за развитием событий, ведь важны не только документы, но и решения судов и т.д. Это не обязательно связано с правом на собственность. Могут быть и другие обстоятельства, которые обусловят возврат вещей Станишаускасу и возглавляемому им фонду", – сказал Порядскис.

Во время встречи по телефону связались и с Артурасом Зуокасом.

Сколько времени все это потребует? "Думаю, как минимум неделю. Но мы рады, что имущество в безопасности, в сухом месте, что оно найдено", – сказал Подярскис.

После того как в доме Зуокасов нашли имущество Мекаса с поста уволили, а потом уточнили, что от должности временно отстранили главу Центра им. Й.Мекаса. Когда будет решен этот вопрос? Подярскис сказал, что его решат, когда Шимашюс вернется из отпуска - через несколько недель.