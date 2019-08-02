Stemma group собирается инвестировать в Memelio miestas 100 млн евро

Контролируемая семьей предпринимателя Мартинаса Гусятинаса компания Stemma group намерена инвестировать в находящийся в центре Клайпеды на территории бывшего судоремонтного предприятия Laivite так называемый Memelio miestas ("Город Мемель") в течение 10 лет около 100 млн евро. В прошлом году компания сообщила, что капиталовложения составят 40-70 млн евро.

Глава находящегося в управлении Stemma group предприятия Stemma Management Нериюс Тилиндис говорит, что инвестиции будут больше, так как было тщательно изучено, что можно строить на этой территории.

"С другой стороны, есть некоторый резерв. (...) Мы взвесили и определенное подорожание – и рабочей силы, и будущих затрат, пока проект будет проведен в жизнь", – добавил он.

По его словам, часть необходимых для проекта средств компания намерена взять в кредит у банков, она также инвестирует свои средства.

По словам Н. Тилиндиса, на территории 7 гектаров планируется построить офисы, жилые и коммерческие здания, общественные объекты, оборудовать автомобильные стоянки, общественные пространства.

"Будет все, возможно, и общественного назначения, городу нужны объекты, поэтому с городом тоже обсуждается, что нужно и как можно было бы (провести в жизнь – BNS) какие-нибудь совместные проекты, чтобы эта территория была городом в городе", – сказал Н. Тилиндис.

Вест проект будет проводиться в жизнь в несколько этапов и должен быть завершен до 2030 года.

Stemma group в июне прошлого года купила эту территорию у входящей в группу SEB компании по недвижимости Litectus, которая купила ее в 2013 году на аукционе за 9,56 млн евро.

В ноябре прошлого года Stemma Group за 21,76 млн евро продала компании Lietuvos energija три парка ветроустановок. В 2008 году семья М. Гусятинаса за неизвестную сумму продала зарегистрированному в Швейцарии международному оператору морских портов Terminal Investment контроольный пакет компании Klaipedos Smelte.