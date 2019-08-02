Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут

Начался последний месяц лета, а для многих - последние дни отпуска. Если вы неожиданно решили поехать на литовское взморье, то придется заплатить за ночлег круглую сумму. Цены на обычные квартиры на литовском взморье такие же, как цены на апартаменты на берегу моря за границей, однако эксперты говорят, что тут ничего необычного нет – литовское взморье занимает небольшую территорию, а желающих там отдохнуть немало.

В минувшие выходные на литовское взморье съехалось множество людей, Их привлекла хорошая погода и Праздник моря. Тем, кто искал жилье в последнюю минуту, пришлось приложить немало усилий, свободных квартир было немного.

Однако и сейчас, если искать жилье на Успение Богородицы, можно увидеть, что немало мест уже забронировано. Цены на оставшиеся варианты высокие, а некоторые даже выше, чем за апартаменты на берегу моря за границей.

DELFI решил поинтересоваться ценами на жилье на курортах за границей и сравнить их с ценами в Литве.

С помощью платформы Booking.com задаем даты 16–18 августа на двоих и смотрим предложения. Конечно, выбираем варианты у самого моря, с видом на море.

Например, в Хорватии две ночи обойдутся в 130 евро. Окна выходят на море. Есть немало вариантов на 4 человек. Такие номера стоят 160 евро, но есть и в пределах 200–300 евро. Значит, если 4 человека берут жилье за 200 евро, то две ночи на одного стоят 50 евро. Конечно, можно найти и роскошные варианты. В гостиница с хорошими отзывами выходные на двоих могут стоить 500–1000 евро.

Между тем в Каркле выходные на двоих будут стоить 200 евро, в Паланге, ближе к морю, от 144 евро, есть немало предложений больше 200 евро. Например, 204 евро на двоих, а комната для троих с видом на море 704 евро. Для сравнения, цены - в Латвии. Там ночлег недалеко от моря можно найти от 64 евро на двоих за выходные.

Собеседники портала говорят, что этому есть логическое объяснение. Во-первых, это обусловлено географией нашей страны и климатом: у нас небольшая полоса взморья, короткое лето. Кроме того, в Литве мало мест с видом на море, это обусловлено действующими законами.

"В Европе разрешено строить гостиницы на берегу. То же побережье намного больше даже в соседней Латвии. У нас моря немного, все, что рядом с морем, стоит дорого. Мы склонны учитывать это расстояние до моря, а за границей это не так важно.

Цены я не осмелюсь сравнивать с ценами на южных курортах. У нас другой климат, другая ситуация: на юге Европы тепло 4-5 месяцев в году, в Турции даже круглый год, а в Литве активные два месяца.

Я заметил, что литовцы так отдыхают: неделю в Европе и в Литве отдыхали раньше, а сейчас чаще едут в Литву на море на длинные выходные, поэтому в то время и поднимаются цены, предприниматели знают, что все равно будут клиенты", – сказал DELFI основатель туркомпании Makalius Римвидас Ширвинскас.

Старший аналитик SEB Тадас Повилаускас также подтвердил, что в Литве время отдыха ограничено. Спрос есть, предложений немного, отсюда и высокие цены.

"Booking отражает лишь небольшую часть рынка. Понятно, что в августе мало осталось. Поскольку, если едешь на неделю, бронируешь заранее, за 3–5 месяцев. Тогда и цена меньше бывает.

За границей чаще едут в гостиницы, а в Литве - в частное жилье, где можно готовить и жить дешевле. Я сам на прошлой неделе был в Вентспилсе, за неделю мы заплатили за квартиру 340 евро, сами готовили, все нам обошлось в 600 евро на семью. Море там хорошее, кое в чем услуги лучше, чем в Паланге, кое-что такое же. Думаю, за границей таких цен мы не нашли бы", – сказал Повилаускас.

Ширвинскас также заметил, что если цены неадекватные, надо смотреть варианты в частном секторе.

Он сказал, что отдых за границей дешевле, если путешествовать в мае или октябре или планировать поездку заранее.