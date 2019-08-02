Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век

Науяместис вполне обосновано считается одним из самых перспективных и желанных районов Вильнюса. Он отличается большим выбором разнообразного жилья и пока еще доступными ценами. Однако из-за появления большого числа новоселов в районе возник ряд вызовов. По словам экспертов в сфере недвижимости, высокая плотность населения - основная причина проблем района.

Директор Centro kubas – Nekilnojamasis turtas Викторас Рачковскис сказал, что Науяместис - одно из самых плотно населенных мест города с очень разнообразным жильем. Этот район граничит со Старым городом, Жверинасом, Шнипишкес, Вилкпеде и Панеряй.

Эксперт указал, что в северной части района доминируют дома и коммерческие постройки не выше 5 этажей, а на юге появляются многоэтажные постройки.

"Наибольшую ценность представляют расположенные в северной части района здания, они находятся рядом со Старым городом. Здесь концентрируется самое дорогое жилье: новые квартиры по цене 2000-3000 евро за кв/м, а старые - 1500-2000 евро кв. м. В южной части района новые квартиры продают по 1800–2200 евро за кв. м, а старые по 900–1400 евро за кв. м", – сказал Рачковскис.

По словам собеседника, промышленные комплексы советского периода, объекты инфраструктуры железной дороги, в корне изменили вид района, однако после восстановления независимости необходимость в этих зданиях исчезла: многие здания и их территории использовали неэффективно, а вот самим местом район привлек компании и жителей. Однако наиболее интенсивная застройка все же наблюдается именно в северной части, вблизи Старого города, исторической части.

По словам специалиста, из-за высокой плотности населения этому району выделяют немало инвестиций – на модернизацию дорог, прокладку велодорожек, создание инфраструктуры. Однако здесь все еще не хватает качественного жилья, гибкого спектра социальных и других услуг, который удовлетворял бы потребностям людей разного возраста.

Собеседник сказал, что это особенно заметно на территории бывших заводов и во дворах нереновированных домов, где территории неухоженные, есть проблемы с парковкой, не хватает зелени.

Жители Науяместиса - это семьи в среднем 40–50 лет, со средними или большими доходами, которые покупают здесь себе второе или третье жилье.

Брокер компании Remax Тадас Рачкаускас заметил, что долго в этом районе было лишь старое жилье, построенное в 1940–1990 гг, но сейчас ситуация меняется, можно найти и новостройки.

"Больше всего перемен произошло за последние 10 лет среди покупателей, которые ощущают потребность поселиться ближе к центру и в этом смысле Науяместис - подходящее место, где есть баланс цены и близости к Старому городу. Эти настроения поймали компании, поэтому в районе появляются новостройки - как жилые дома, так и коммерческая недвижимость.

В новых домах жилье чаще покупают молодые семьи. Этот район остается в числе особенно привлекательных среди покупателей", – сказал Рачкаускас.

Среди проблем района брокер указал нехватку мест для парковки и публичных общественных мест, парков, детских площадок.

Директор Vilniaus turtas Антанас Кудараускас подтвердил, что этот район долгое время был забыт, цены на жилье в нем были одни из самых низких в городе.

Когда начали осуществление новых проектов, стал расти и интерес к этому району.

Сейчас Науяместис переживает серьезную трансформацию – на пустовавших участках строят новые дома, торговые центры, центры отдыха и развлечений. Промышленные помещения становятся лофтами или же их сносят и строят на их месте новые объекты. Каждая часть этого микрорайона по-своему уникальна – большая часть района считается престижной", – сказал Кудараускас.

Специалист видит большой потенциал для роста района. Особенно большие перемены прогнозирует у парка Вингис – где будет построен ТЦ Akropolis, офисы и новый микрорайон, поскольку территория размещена на 20 га.

"Ожидаются также большие перемены на стыке Науяместиса и Науининкай, там также планируют перемены на территории 20 га - мультифункциональные объекты, офисы, места отдыха и развлечений", – рассказал специалист о планах на будущее.