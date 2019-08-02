В Палангской больнице от передозировки скончалась 20-летняя девушка

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Foto: Augustas Didžgalvis

1 августа, в 9.18 ч., Клайпедская полиция получила сообщение о том, что в Палангскую больницу с симптомами передозировки наркотиков доставлена 20-летняя девушка (1999 г.р.), которая скончалась в реанимации.

Девушку в больницу на автомобиле Audi A6 привез мужчина (1993 г.р.). Полиция расследует обстоятельства происшествия. 1 августа, в 14.38 ч., в полицию был доставлен мужчина, привезший девушку в больницу. Во время обыска у него в кошельке нашли таблетку, подозревают, что это наркотик. Начато расследование.

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