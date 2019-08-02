Погода: ни солнца, ни тепла пока не ожидается

В пятницу над балтийским регионом установится влажная и холодная масса воздуха. На востоке ожидается сильная облачность, небольшие прояснения возможны только во второй половине дня или вечером – время от времени будут идти дожди.

Небольшие кратковременные дожди пройдут в Мариямпольском, Таурагском, Шяуляйском и Тельшяйском округах, однако и солнце там появится раньше, будет выглядывать чаще. На взморье в пятницу без осадков, облака там рассеются быстрее, чем на остальной территории страны. Температура днем будет 17-22 градуса. Прохладнее будет на взморье и северо-востоке страны.

Ночь на субботу будет без осадков, небольшой дождь возможен разве что в Алитусском, Тельшяйском и Паневежском округах. Утром будет 8-13 градусов.

В субботу днем к Литве приблизится атмосферный фронт. На севере и северо-западе пойдут сильные дожди. В других районах осадки будут небольшими. Солнце в субботу чаще будет выглядывать на юго-западе и на юге страны. Температура воздуха будет 20-22, в Мариямполе и Таураге - 23-24 градуса.

В воскресенье в начале ночи небольшие дожди еще пройдут в южной части страны, позже облака рассеются, появится больше осадков. В Жемайтии прогнозируют туман. Утром будет 8-13 градусов.

Днем придут новые дождевые облака, поэтому дожди будут идти почти по всей стране. Более интенсивные осадки пройдут в Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском регионах. Местами будут идти дожди с грозами. Воздух прогреется до 18-22 градусов.

В понедельник ночь будет дождливой, днем облака рассеются, поэтому осадки ожидаются лишь местами. Ночью будет 7-12, днем - 17-22 градуса тепла.