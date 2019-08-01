Ученые: меры по контролю за алкоголем не изменили привычки потребителей Литвы

Политика контроля над употреблением алкоголя путем запретов и повышением акцизных сборов не принесла существенных изменений в его употреблении, свидетельствует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета. Сотрудник университета Альгирдас Барткус предлагает значительно снизить акцизы на все алкогольные напитки.

"Если посмотреть на акцизную политику, то она в принципе неподходящая. Нынешний уровень акцизов не согласуется с доходами, с акцизами, применяемыми соседними странами", – завил в четверг на пресс-конференции А. Барткус, представляя исследование, проведенное по заказу Литовской конфедерации бизнеса.

По его словам, Литва должна формировать свою акцизную политику, реагируя на решения соседних государств, поскольку иначе рискует поддерживать и поощрять их рынки за счет собственных производителей и продавцов.

Эксперты университета предлагают ежегодно пересматривать акцизы в ответ на изменения акцизной политики соседних стран и доходов. По словам А. Барткуса, точкой отсчета должны быть средние показатели акцизов, применяемых в соседних странах Евросоюза.

Он рекомендует снизить акциз на пиво на 11%, на крепкие алкогольные напитки – на 14%, а на вино – на 51%.

По словам ученого, в ЕС акцизы выше в более богатых странах, а более низкие в странах с более низкими доходами.

По данным исследования, легальные продажи алкоголя в 2018 году в Литве сократились почти на 7%, однако в три раза больше его покупали за границей.

Между тем, в опубликованном в четверг сообщении Министерства здравоохранения говорится, что новые официальные данные госведомств свидетельствуют о том, что инициированные в Литве меры по сокращению потребления алкоголя себя оправдали – потребление алкоголя и ущерб, наносимый им, сокращаются. По данным министерства, Литва не пионер в этой сфере, поскольку аналогичные меры сокращении потребления алкоголя действуют в большинстве зарубежных стран.

Информация департамента статистики свидетельствует о том, что с 2016 года, когда были приняты меры новой алкогольной политики, потребление чистого алкоголя на одного жителя страны сократилось на 2 литра, потребление легального алкоголя, приходящееся сейчас на одного жителя 15 лет и старше, самое низкое за 10 лет.

В 2018 году в Литве был повышен до 20 лет возраст, с которого разрешается покупать алкоголь, ужесточен контроль над рекламой алкоголя, повышены акцизы.