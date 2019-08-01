Жительница Вильнюса пришла в ресторан с собакой: в результате был разбит телефон и пришлось вызывать полицию

Поход в ресторан Čili pica для жительницы Вильнюса Инги закончился печально. По словам женщины, она столкнулась с неприятным обслуживанием. Конфликт с официанткой завершился разбитым телефоном и вызовом полиции. Причина – у Инги с собой была собака.

Все началось с того, что во вторник рано утром Инга решила с другом и собакой зайти в ресторан Čili pica на ул. Диджёи. На двери она не увидела знака - с собаками запрещено, только время работы и уведомление о том, что в помещении установлены видеокамеры. Собаку Инга держала на руках.

"В помещении меня встретила официантка, которая заявила, что у нее аллергия на собак и она не будет нас обслуживать, и что в заведения общепита с собаками ходить нельзя. Поэтому я вышла на улицу. Сказала, что и на улице не будет меня обслуживать. Я осталась на улице, а мой друг пошел к бару – меня принципиально не обслуживали за то, что я с собакой. Мало того, неясно, по какой причине она схватила телефон из рук моего друга и бросила на пол", – рассказала Инга.

Инга пошла посмотреть, что происходит, ей сказали, чтобы "она убиралась оттуда с собакой". Друг Инги вызвал полицию.

"Там было нечто, что сложно объяснить. Мы написали администрации, ждем ответа. Я понимаю, что было раннее утро, 4 часа, работники устали, но это не повод вести себя невежливо. Мне сказали: я вас обслуживать не буду, не хочу, вы мне не нравитесь", – рассказала женщина.

Она рассказала об этом в фейсбуке.

Представители сети ресторанов, к сожалению, не пожелали ответить на вопросы портала DELFI.

Вильнюсская полиция подтвердила DELFI, что 30 июля, в 5.06 ч. поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов на ул. Диджёи было испорчено имущество (мобильный телефон). Было начато расследование.

Как известно, с животными в заведения общепита ходить не запрещается, все зависит от внутренних порядков конкретного учреждения.

Узнать, в каком из кафе, гостинице, ресторане, магазине можно находиться с животными можно на сайте draugiskigyvunams.lt Сейчас там зарегистрировано больше 900 мест, в которых принимают посетителей с животными: 353 кафе, 404 гостиниц, 5 пляжей и 188 других мест.