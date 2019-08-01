75-летняя королева аренды жилья в Паланге: перманентный макияж бровей - только начало

Легендарная палангская бабушка Янина может рассказать много интересного.

Она много лет сдает жилье отдыхающим среди других палангских "бабушек", у нее останавливались и известные в Литве люди. А некоторым исполнителям даже отказала в жилье за то, что они не соблюдали порядок.

Янину знают многие местные жители и гости курорта. Она выделяется не только моложавостью, но и яркими чертами. Женщина признала – 10 лет назад она сделала перманентный макияж бровей и губ.

И несмотря на очень разные комментарии, говорит: "Что хочу, то и делаю. А счастлива я потому, что не слушаю мнение других людей". Поэтому по случаю своего 75-летнего юбилея бабушка 8 внуков и 1 правнука решила сделать тату.