Глава администрации мэрии не видит причины для извинений перед Зуокасом

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис 1 августа сказал журналистам, что мэрия создала комиссию, которая выясняет происхождение и ценность вещей, обнаруженных в доме Зуокасов.

"Конечно, мы их вернем (найденные вещи – DELFI) законным владельцам. С помощью мэрии или нет, как получится", – сказал глава администрации, отвечая на вопрос, что будет, если выяснится, что имущество мэрии не принадлежит.

Однако он не видит повода для того, чтобы извиняться перед Артурасом Зуокасом. Подярскис также отклоняет предположение, что эти вещи могли быть вывезены незаконно.

"30 июля Агне Зуокене нашла ящики, провела инвентаризацию. Мы, оценив ситуацию, и то, что это может быть ценное имущество, принадлежащее мэрии, коллекция работ Йонаса Мекаса, предприняли соответствующие меры. Чтобы избежать двусмысленностей, юридических нюансов, мы снова провели инвентаризацию и перевезли все в другое место", – указал Подярскис.

Он сказал, что рад, что, несмотря на некоторую, может быть, комичность ситуации, люди смогут вернуть свое имущество. По его словам, с мэрией связываются художники, узнавшие свои произведения.

"Будем оценивать претензии, будем со всеми общаться. Приглашаем сесть за стол, с ведения владельца, если он согласится, передадим имущество тому, кому оно принадлежит, если предъявят документы и т.д.", – сказал он.

На вопрос, как он относится к тому, что от занимаемой должности временно отстранен глава центра Й.Мекаса, Подярскис ответил: "Уволить главу ПУ мэр может безо всякой причины, для этого не нужно никаких расследований, ни подозрений или чего-то еще. Если подозрения не подтвердятся, то конечно, он останется на своем посту. За это время ему заплатят компенсацию".

DELFI напоминает, что в среду Подярскис вместе с представителем мэрии находился в доме Зуокасов, когда из него вывозили обнаруженные Агне Зуокене ящики.