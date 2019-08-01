ВИДЕО: В Риге литовец забрался на памятник Свободы, а затем убегал от полиции

Полиция Рижского самоуправления задержала литовца, забравшегося на памятник Свободы, который после совершения нарушения пытался сбежать от стражей порядка, сообщает агенство LETA.

Около полуночи 28 июля работники центра видеонаблюдения полиции Рижского самоуправления заметили мужчину, пытавшегося забраться на памятник Свободы.

Информация об этом была передана коллегам, которые в это время находились с другой стороны памятника. В ходе разговора с нарушителем выяснилось, что он является гражданином Литвы. После чего он внезапно побежал в направлении Старой Риги, а полицейский погнался за ним. О случившемся был оповещен ближайший полицейский экипаж и беглец был пойман на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

Принимая во внимание попытку мужчины сбежать, в связи со случившимся было открыто два дела об административном нарушении — о выражении неуважения памятнику Свободы, а также о неподчинении законным требованиям служителей порядка.

Таким образом, в дополнение к штрафу за выражение неуважения по отношению к государственному символу, который может достигать 700 евро, мужчина может получить срок до 15 суток административного ареста за бегство.