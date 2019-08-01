Ирландия: гражданка Латвии получила срок за непредумышленное убийство своего друга из Литвы

Центральный уголовный суд Ирландии вынес приговор 48-летней гражданке Латвии Инге О., признанной виновной в непредумышленном убийстве своего партнера — гражданина Литвы Аудрюса П. Об этом сообщает Baltic-Ireland.ie.

Как уже сообщалось ранее, убийство в графстве Типперери произошло 20 ноября 2016 года. Гражданина Литвы с ножевыми ранениями в область грудной клетки нашли в небольшом квартирном комплексе The Maltings в Роскреа. Семейный врач и медики скорой пытались спасти его жизнь, но тщетно.

Предполагается, что убийство было совершено с использованием большого кухонного ножа. Во время следствия и на суде женщина отрицала свою вину, утверждая, что партнер напал на нее и она пыталась лишь защитить себя. Свою жизнь с Аудрюсом она охарактеризовала как ад.

Во время рассмотрения дела в суде были представлены доказательства того, что Аудрюс был агрессивен и применял насилие в отношении Инги, поэтому женщина неоднократно обращалась за помощью в полицию, которая выписывала литовцу ордера, предписывающие не приближаться к Инге. Об убитом Аудрюсе П. также известно, что он проживал в Ирландии (в Дублине) последние 8 лет и был занят в строительстве.

Присяжные провели 12 часов в спорах: виновна ли Инга О. в совершенном преступлении. Посовещавшись с судьей, присяжные вынесли вердикт: женщина виновна в непредумышленном убийстве. В итоге, гражданка Латвии получила 4 года лишения свободы.