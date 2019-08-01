С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов

1 августа в Литве вступает в силу приказ министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, цель которого - обуздание самоуправства приставов – были установлены более низкие и прозрачные расценки на их услуги.

Согласно новому порядку, упразднены дополнительные расходы на процедуру взыскания, поэтому приставы будут принудительно взыскивать долги за свой счет и выполнение этих действий или подготовка документов не будет включена в расходы. Платить приставу придется только за необходимые расходы (почтовые, банковские, на экспертизу имущества и т.д.) и, конечно, за проделанную работу.

"Благодаря этому пропадет возможность выполнять избыточные или экономически необоснованные действия и искусственно повышать расходы на взыскание долга. Согласно прогнозам, новое регулирование снизит доходы приставов на 16–40%, больше всего снизятся расходы у тех приставов, которые злоупотребляют дополнительными расходами", – сказал DELFI пресс-секретарь Минюста Аудрис Кутрявичюс.

В соответствии с новым порядком, сумма расходов будет известна заранее, поскольку будет подсчитана сразу же, а оплата за такие услуги фиксированная и зависит от суммы долга, кроме того, труд пристава будет оплачен, если долг реально удастся взыскать.

"Если взыщут лишь часть долга, то соответственно пристав получит только часть зарплаты", – уточнил Кутрявичюс.

Председатель президиума Палаты приставов Инга Каралене сказала DELFI, что эти поправки готовили при участии их учреждения.

"Положительный момент – участникам процесса легче прогнозировать реальную стоимость взыскания долга.

Правда, часть дополнительных услуг на взыскание остается. Их не будут считать только за работу коллекторского агентства, но за услуги третьих сторон будут – за работу курьеров, экспертов", – указала она.

По словам Каралене, после вступления в силу нового порядка доходы приставов сократятся.

"Потребуются ли после этого регламента новые изменения - время покажет", – сказала она.

Министр подписал этот указ в феврале 2019 года.

"Чтобы сделать процесс взыскания долга более дешевым, а подсчет расходов сделать более ясным и понятным, в новом проекте по сути пересмотрели структуру расходов приставов на выполнение работы", – сказал министр Янкявичюс.

Правда, например, президент Даля Грибаускайте предлагала ограничить доходы приставов, чтобы они были не больше 15% от взысканной суммы. Она также добивалась, чтобы приставы всегда информировали человека о его долге.

Сейчас приставы не должны информировать человека о долге, если он составляет не больше 100 евро.

В соответствии с новым порядком, если долг не взыскали в течение 6 месяцев, то к необходимым расходам прибавят еще половину суммы на необходимые расходы (6–110 в рамках каждого дела). Например, если долг составляет 100 евро, то необходимые расходы составляют 12 евро, если долг 10 000 евро – 70 евро.

Чтобы побудить должника не затягивать процесс взыскания, за второй и третий год также будут прибавлять средства на взыскание. Эта сумма будет окончательно и не будет увеличиваться, если взыскание будет длиться больше трех лет.

Снижают и доходы приставов за взыскание больших долгов. Например, необходимые расходы на взыскание с 14 500 евро до 29 000 евро - 180 евро (было 239,98 евро), а больше 29 000 - 220 евро (было 399 970 евро).