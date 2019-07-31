Klaipedos nafta готова импортировать нефть для Беларуси

Находящийся в госуправлении литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) не исключает возможности импорта нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, если получит такое предложение.

"В данный момент у нас есть возможность экспортировать сырьевую нефть (...). Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ (нефтетерминала – BNS), то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им", – заявил в среду на интернет-семинаре финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Ленкшас, представляя финансовые показатели компании.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Беларусь пользоваться терминалом Klaipedos nafta для импорта нефти для своих НПЗ и каковы возможности литовской компании.

По словам Й. Ленкшаса, в данный момент продолжается второй этап расширения терминала, который предоставит больше гибкости в создании различных продуктов.

В среду Klaipedos nafta сообщила, что парк новых хранилищ в июне этого года уже принял несколько грузов нефтепродуктов. Компания утверждает, что ее нефтетерминал является самым эффективным среди нефтетерминалов стран Балтии.

Обычно через Klaipedos nafta экспортируются нефтепродукты, а основными клиентами терминала являются переработчик нефти Orlen Lietuva, принадлежащий польской Orlen и белорусский Мозырьский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал о возможности обеспечивать белорусские НПЗ через порты стран Балтии.