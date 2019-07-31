Зуокене нашла "клад": вывозит из дома, возможно, ценные произведения искусства

Агне Зуокене, которая разводится со своим супругом бывшим мэром Вильнюса, Артурасом Зуокасом, обнаружила в доме много работ, вероятно, принадлежащих Йонасу Мекасу. Она уверяет, что не знала о их существовании.

В среду Зуокене вместе с директором администрации Вильнюсской мэрии Повиласом Подярскисом загрузила эти произведения искусства в два микроавтобуса. Автобусами управляли водители Вильнюсской мэрии. Перед этой процедурой в дом Зуокасов приехали приставы и полицейские.

Зуокене сказала, что эти произведения искусства обнаружила в своем доме, в комнате, которую хочет оборудовать для дочери. Она рассказала, что последние 10 лет семья жила в арендуемой квартире в том же дворе, а вещи находились в доме, в котором они не жили, там только бывали гости.

Зуокене сказала СМИ, что Зуокас видел, как она выносила вещи, но не сказал, что они принадлежат ему. По ее словам, она не считает, что эти вещи могут ему принадлежать.

По словам Зуокене, это работы Мекаса. На ящиках с произведениями искусства написано Jono Meko meno fondas, однако руководство фонда ничего об этих вещах не знает.

Все эти вещи как бесхозные были переданы Вильнюсской мэрии, позже выяснят их ценность. Если вещи принадлежат Зуокасу, он должен подтвердить это, предъявив документы. Ценность этих вещей пока не известна.

"В мэрию я обратилась, поскольку хочу освободить помещение, после развода я с дочерью собираюсь там поселиться. Хочу освободить комнату для 14-летней дочери. Когда я занялась этим, нашла в комнате то, чего найти не ожидала", – сказала Зуокене, заметив, что большая часть ящиков была запечатана.

По ее словам, это, возможно, имущество государства или фонда им. Й.Мекаса.

"Я не могу утверждать, что это часть приобретенной мэрией коллекции, или что-то еще. К сожалению, сегодня не могу ответить на этот вопрос. Могу лишь сказать, что это не принадлежит моей семье. Если бы это нам подарили, я бы знала, – сказала Зуокене. – Я бы об этом точно знала, если бы были какие-то соглашения. Факт, что это с нашей семьей не связано, этого не может быть в нашем доме".

На вопрос, информировали ли Зуокаса о том, что вещи вывозят, она ответила - возможно, да, ведь СМИ находятся у них во дворе.

Подярскис сказал, что бесхозное имущество привезли в мэрию, там выяснят, что находится в коробках.

"Видно, что это картины, видеокассеты, плакаты, разные работы, связанные с Й.Мекасом, – сказал Подярскис. – Сейчас это просто находка".

"Если это кому-то принадлежит, мы с удовольствием передадим, если он предъявит документы, – сказал он, однако о ценности имущества пока ничего сказать не мог. – Что внутри – мы не знаем, придется нанимать экспертов, чтобы это выясним".

Если не будет документов, доказывающих собственность, то вещи передадут мэрии.

Зуокас на звонки DELFI не ответил.

DELFI напоминает, что в середине июня Зуокене сообщила о том, что подала на развод. Инициатива развода исходит от нее.