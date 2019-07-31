Полиция: сбивший дочь депутата водитель был пьян и уехал с места происшествия

ДТП, в котором серьезно пострадала дочь депутата литовского парламента Робертаса Шаркницкаса, произошло на площади Независимости в Рокишкисе. Полиция подтвердила, что нетрезвый водитель с места происшествия уехал.

Начальник Рокишкского комиссариата полиции Римантас Чепулис сказал DELFI, что ДТП произошло 27 июля. Сообщение поступило в 15.52 ч.

"Автомобиль Volvo, которым управлял водитель 1976 г.р., сбил несовершеннолетнюю, которая вышла на проезжую часть", – указал он.

Девочка переходила через дорогу в неположенном месте, не на пешеходном переходе

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Ведется расследование, опрашивают свидетелей, просматривают материалы видеокамер.

"В организме водителя было 1,18 промилле. Насколько мне известно, это житель Рокишкиса", – сказал DELFI Чепулис.

По его словам, после ДТП водитель приостановился, но затем с места происшествия уехал – сейчас выясняют причины такого поведения водителя.

"Он с места происшествия уехал, но вскоре его нашли, установили, что он пьян, задержали как подозреваемого, ему предъявлены обвинения", – сказал комиссар полиции.

Сейчас водитель уже освобожден из-под стражи. Ему назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде.

Водителю грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Сам Шаркницкас 31 июля утром сказал DELFI, что состояние здоровья его дочери остается тяжелым, девочка еще не вышла из комы.

"Всем занимается полиция. Насколько я знаю, нетрезвого водителя помогли задержать очевидцы. Пока ехала полиция, он отъехал от места ДТП. Не уехал, просто поставил автомобиль в сторону. Люди пытались не дать ему отъехать, но я сам не видел, я был занят дочерью, делал искусственное дыхание и т.д.", – сказал депутат.