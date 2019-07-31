Литовские приставы арестовали российское судно: за долги продают с аукциона

За два миллиона евро с аукциона в Литве продают судно, принадлежащее российской компании OAO Murmansk Shipping Company. Причина - долги.

Ранее сообщалось, что в Клайпедском порту несколько лет простояло судно российской компании "Иван Лопатин" (с октября 2017 года). На литовском сайте аукционов видно, что стартовая цена судна – 2,4 млн. евро. Выяснилось, что судно продают, поскольку компания задолжала в Литве. Из доступных источников видно, что у компании есть долги в разных странах, и она никак не может с ними разобраться.

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В системе электронных аукционов сказано, что за продажу судна отвечает пристав Вида Даугирдене. Она рассказала DELFI, что получены постановления суда, на основе этих решений с компании взыскивают долги.

"Пристав безо всякого основания такие действия не осуществляет. Если какое-то имущество продают с аукциона, то это значит, есть соответствующее решение суда. (…)

Владельцы этого судна не расплатились за ремонт, за место в порту. Есть несколько таких постановлений за невыполнение обязательств, поэтому мы объявили продажу имущества с аукциона, если имущество будет продано, то деньгами распорядятся в соответствии с постановлением суда.

Я так понимаю, вас интересует, почему не литовское имущество продают в Литве. Его продают потому, что он стоит в литовском порту. В соответствии с конвенцией, его продают там, где есть долги", – сказала Даугирдене.

Пристав сказала, что компанию обо всех действиях уведомили, но она никак не отреагировала.

"Судно, как я поняла, здесь оставили на произвол судьбы. Мы информировали компанию, всех связанных юридических лиц, регистры, другие заинтересованные компании, но никто не откликнулся, не информировал, не оспорил решение не сообщил о том, что рассчитался с кредиторами. А все действия были начаты 2–3 месяца назад.

Компании, которым владелец судна должен деньги, также обратились в суд, у нас есть новые постановления, новые иски", – сказала пристав.

Она указала, что сумма долга не столь велика. Судно стоит дороже. Но иной возможности взыскать долг - нет. На эти деньги оплатят все расходы, вернут долги, а если что-то останется - переведут компании OAO Murmansk Shipping Company.

По словам Даугирдене судном интересуются многие покупатели как из Литвы, так и из-за границы.

DELFI обратился за комментарием в OAO Murmansk Shipping Company, но ответа не получил.