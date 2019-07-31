Президент Литвы не спешит перебираться в Турнишкес

Президент Литвы Гитанас Науседа в начале июня подтвердил, что переедет из своего дома в Павильнюсе в президентскую резиденцию в Турнишкес, однако, когда это произойдет, пока неясно.

Советник президента Айстис Забараускас сказал DELFI, что пока в резиденции идет ремонт, когда он завершится, пока не известно.

DELFI напоминает, что инаугурация Науседы состоялась 12 июля. До начала июля в резиденции 10 лет жила экс-президент Даля Грибаускайте.

Не исключено, что в доме самого Науседы, когда он переедет в Турнишкес, будут проводить разные общественные, социальные или культурные инициативы, если это не нанесет вреда Павильнюсскому региональному парку и идею одобрят другие жители.

Науседа ранее говорил, что для того, чтобы обеспечить безопасность в его доме, который находится рядом с Пучкоряйским разломом, нужны значительные инвестиции, но несмотря на это невозможно будет гарантировать полную безопасность.

"Я признаю, что готов переехать в Турнишкес", – сказал президент в начале июня.

Науседа также сказал, что не хочет создавать неудобства людям, которые посещают территорию регионального парка.

"Я бы точно не хотел, чтобы люди сталкивались с неудобствами, чтобы там ходили люди, больше связанные с охраной, чем с природой, еще один момент - там появились бы элементы инфраструктуры, которые вряд ли бы стали украшением этой уникальной части города", – сказал президент.

В начале июля в Турнишкес переехала семья премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Правда, они здесь останутся только до окончания работ в их доме.

"Переезд премьер-министра произошел по просьбе сотрудников Департамента охраны руководства. Они должны объяснить причину. Это связано с тем, что там можно создать наилучшие условия безопасности", – сказал 1 июля BNS советник премьера Скирмантас Малинаускас.

По его словам, причина такой рекомендации - ремонт в доме премьер-министра.

"В доме делают ремонт, работают рабочие, ходят люди, работает техника, поэтому сложно и дорого обеспечивать там необходимую защиту", – заметил Малинаускас.