Чистая прибыль Novaturaus в первом полугодии сократилась до 0,44 млн евро

В первом полугодии этого года чистая консолидированная прибыль одного из крупнейших в Литве организаторов путешествий Novaturas составила 437 тыс. евро и была на 90,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда она достигала 4,402 млн евро.

Выручка компании в этом году, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросла на 3,8% до 83,260 млн евро (была– 80,239 млн евро), сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в этом году составила 1,728 млн евро – на 70,6% меньше, чем в январе-июне прошлого года (5,875 млн евро).

Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, консолидированная выручка Novaturas выросла на 0,1% до 54,454 млн евро, а чистая прибыль снизилась на 83,1% до 585 тыс. евро.

"После значительного роста объемов в 2018 году, в этом году все еще ощущается более низкий спрос к предложению, имеющемуся на рынке. Результаты как второго квартала, так и всего первого полугодия были значительно хуже, чем в прошлом году", – отметил в пресс-релизе финансовый директор Novaturas Томас Сташкунас.

В этом году Novaturas обслужил 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Количество литовских пассажиров сократилось на 3%, латвийских – выросло на 9%, а эстонских – увеличилось на 8%. 52% всех пассажиров компания обслужила на литовском рынке.

47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator. Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.