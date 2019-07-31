В Литве – мероприятия по случаю 28-ой годовщины событий в Медининкай

В среду состоятся торжественные мероприятия на границе Литвы и в Вильнюсе, приуроченные к 28-ой годовщине Медининкской бойни.

Рано утром в Кафедральном соборе Вильнюса состоялась месса, позднее состоятся мероприятия у Медининкского мемориала и на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены жертвы.

31 июля 1991 года на пограничном посту Медининкай, расположенном на границе с Беларусью сотрудники советского ОМОН убили семерых литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.

За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.

Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.

В воскресенье уже состоялся традиционный забег, посвященный годовщине трагедии, в понедельник состоялся памятный вечер в Вильнюсском храме евангелистов-реформаторов.