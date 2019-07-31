Клайпедский порт снова надеется на рекорд по погрузкам

Руководство Клайпедского морского порта заявило, что хорошие показатели деятельности за полугодие позволяют надеяться на показатель погрузок, сходный с прошлогодним рекордным.

"У нас есть основания считать, что мы угадали со своим прогнозом. Если все будет хорошо, то мы немного увеличим годовой оборот, по сравнению с прогнозом", – заявил на пресс-конференции руководитель дирекции порта по вопросам маркетинга и общим делам Артурас Друнгилас.

В начале года он заявлял, что в этом году в Клайпеде планируется перевалить 46,3 млн тонн грузов. В прошлом году грузооборот порта составил 46,6 млн тонн – это был рекордный показатель за всю историю деятельности порта.

"Мы прогнозировали, что будет на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Мы видим, что на полтора миллиона больше за полугодие . (...) Видя, что происходит у соседей, не удивительно, что мы делали такие прогнозы", – сказал А. Друнгилас.

В первом полугодии порт перевалил 23,7 млн тонн грузов – на 6,7% или на 1,5 млн тонн больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году выросли погрузки всех типов грузов, за исключением нефтепродуктов, грузооборот последних сократился на 4%.

По объему погрузок Клайпеда по-прежнему уверенно лидирует среди портов Балтийских стран. Погрузки в Рижском порту сократились на 8,3% до 16,2 млн тонн, в Венспилском – выросли на 15,4% до 11,5 млн тонн, а в Лиепайском – снизились на 5,5% до 3,7 млн тонн. Объемы погрузок в Таллинском объединенном порту почти не изменились и составили 10 млн тонн.

Выручка Клайпедского порта выросла на 4% до 31,7 млн евро

В первом полугодии этого года выручка Клайпедского морского порта составила 31,654 млн евро – на 4,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила дирекция порта.

"Наши доходы все росли и, по результату за полгода, являются рекордными (...). Основная причина – это рост доходов от портовых сборов", – завил во вторник на пресс-конференции финансово-экономический руководитель дирекции порта Мартинас Армонайтис.

За шесть месяцев этого года портовые сборы составили 27,9 млн евро – на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года (26,6 млн евро). Чистая прибыль компании в этом году составила 14,391 млн евро, в прошлом году – 14,398 млн евро.

"Чистая прибыль за первое полугодие не изменилась, осталась такой же. Основная причина этому, что по сравнению с прошлым годом работы по очистке порта были проведены именно в первом полугодии. В прошлом году больше работ было выполнено во втором полугодии. По этой причине затраты дирекции порта по очистке выросли на 1,7 млн евро", – пояснил М. Армонайтис.

В 2019-2022 годах в порту планируется инвестировать около 470 млн евро. За прошедшие шесть лет было инвестировано 215,2 млн евро.