Ветряные установки в Литве увеличили производство электроэнергии на 30%

В первом полугодии этого года ветряные электростанции в Литве произвели 737,7 гигаватт-часов электроэнергии – почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные биржи энергоресурсов Baltpool, на которых основываются выводы Литовской ассоциации ветряных электростанций.

Директор ассоциации Айстис Радавичюс утверждает, что первое полугодие было особо успешным для ветряной энергетики.

"Преобладала ветряная погода, которая позволила добиться по-настоящему хороших результатов, среди которых – и рекорд всех времен: в марте парки ветряных установок произвели целых 174 гигаватт-часа электроэнергии, а это на целых 78% больше, чем за тот же период прошлого года. Сравнительно ветряной была и погода в апреле, мае", – отметил в пресс-релизе А. Радавичюс.

По его словам, вращение ветряных лопастей замедлилось лишь в июне, когда было произведено почти 73 гигаватт-часа электроэнергии – немного меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Литве функционируют 23 ветропарка, а их общая установленная мощность превышает 500 МВт. В прошлом году эти парки произвели 1,1 тераватт-часа электроэнергии, или 10% окончательной потребности страны в электроэнергии.