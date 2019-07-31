Компания в Литве: работникам платят по 2000 евро

Президент основанной в 2008 году компании Devbridge, предлагающей услуги программирования, Ауримас Адомавичюс сказал, что сегодня уже надо задуматься о приближающемся замедлении экономики.

Литовцы начали свой бизнес в Чикаго, а потом открыли офис в Каунасе, Вильнюсе, Торонто и Лондоне. Большая часть доходов генерируется в США, а там, как и в большей части мира, прогнозируют замедление экономики.

Например, Международный валютный фонд (МВФ) сообщает, что в этом году рост ВВП в США составит 2,3%, а в следующем – 1,9%, в 2021 году замедление будет составлять 1,8%.

Адомавичюс сказал DELFI, что модель бизнеса Devbridge и цены на услуги способствуют конкурентоспособности.

"Наша цена 100 долларов в час. Неважно, где находится человек и что он делает – все берут 100 долларов в час, – сказал он. – На американском рынке мы занимаем интересную позицию, у нас на месте есть люди, которые работают с клиентами, но есть и высококвалифицированные литовские специалисты, которые хорошо говорят по-английски, интегрируются, путешествуют и т.д.

Мы - не индийская компания, которая берет 30-40 долларов в час, но она не отличается ни качеством, ни культурной интеграцией. И мы не американская компания, которая берет 300 долларов в час, но нанимает только местных".

Поэтому Адомавичюс надеется, что цены Devbridge позволят агрессивную игру во время следующей волны замедления экономики. Он прибавил, что в последнее время компания успешно конкурирует с такими компаниями-гигантами как Accenture, ThoughtWorks и Cognizant.

В компании Devbridge Group работают 450 человек. В литовском филиале, по данным "Содры", работают 344 человека.

В июне 2019 года средняя зарплата работников компании в Литве составляла 3336,97 евро "на бумаге" (около 2000 евро "на руки").

"Люди должны зарабатывать столько, чтобы могли жить на эти деньги. Это базовый момент, – заметил он. – Но мы еще заметили, что важно, чтобы работа была осмысленной, чтобы осуществленные проекты шли на рынок".

"Есть все, от кофейных аппаратов, настольного тенниса, спорта, до многочисленных командных занятий. Все пытаются создать для работников уникальные условия. Но это лишь мишура. На самом деле люди приходят ради осмысленной работы. Если не можешь наслаждаться тем, что создаешь, то все кажется бессмысленным. И неважно, какая зарплата, надбавки", – сказал DELFI Адомавичюс.

Он еще заметил, что, несмотря на конкурентоспособную зарплату, специалистов в сфере ИТ в Литве все еще не хватает. Это и потому, что приходят новые инвесторы, и потому, что расширяются действующие компании.

Для решения этой проблемы Devbridge организует академию Sourcery, студенты которой углубляют свои знания в сфере программирования. В этом году в академию приняли и детей.

"С детьми стратегия иная. Это больше желание привить интерес к ИТ в раннем возрасте, привлечь внимание как мальчиков, так и девочек.

У нас есть цель нанимать поровну мужчин и женщин на все ролевые позиции. В Чикаго это сделать легче, в Торонто женщин даже больше, в Лондоне соблюдается баланс, а в Литве баланса нет, поскольку девочек на инженерию поступает намного меньше. Чтобы решить проблему, надо начинать с детей, тогда со временем ситуация изменится", – сказал Адомавичюс.

В 2018 году доходы Devbridge составили 39 млн. долларов США, за последние 5 лет они увеличились на 830%.