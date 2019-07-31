Погода: жара в Литве отступила

В среду днем, несмотря на переменную облачность, вероятность дождя невелика. Температура будет ниже, чем во вторник.

На северо-востоке рядом с Биржай, Паневежисом и Утеной будет 17-19, в Вильнюсе не будет выше 20 градусов. Темпее всего будет на юго-западе: в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округе будет 20-24 градуса.

В четверг ночью будет облачно с небольшими прояснениями. Будет сухо и спокойно. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура утром 9-14 градусов.

Днем на большей части территории страны появятся дождевые облака, пройдет кратковременный небольшой дождь. Местами возможны грозы. Северо-западный ветер не даст прогреться воздуху. Во многих районах будет 19-21, местами 22-23 градуса.