Оборот Bennet distributors вырос на 9% до 98,8 млн евро

В прошлом году литовская фирма Bennet Distributors, входящая в международный концерн производства и торговли алкогольными напитками S.P.I. Group, получила 98,761 млн. евро дохода - на 9% больше, чем в 2017 году, когда оборот предприятия составил 90,547 млн. евро.

За год чистая прибыль компании уменьшилась на 45% до 2,562 млн. евро, говорится в отчёте Bennet distributors за прошлый год, представленном Реестровому центру.

За прошлый год Bennet distributors планирует выплатить 3,5 млн евро дивидендов. После их выплаты у компании останется накопленной 4,331 млн евро не распределенной прибыли. В прошлом году дивиденды составили 4 млн евро.

Bennet Distributors торгует алкогольными напитками из Франции, Италии, Испании, Болгарии, Германии, Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, США, Канады, Великобритании, Чили, России, Белоруссии и других стран.

100% акций Bennet distributors владеет зарегистрированная в Латвии компания Amber Beverage Group.