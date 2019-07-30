ФОТО: в Каунасе столкнулись два автомобиля и мотоцикл, мотоциклист погиб

Во вторник в Каунасе столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Мотоциклист погиб на месте происшествия.

Сообщение об аварии в Каунасе, на улице Панерю, было получено в 14:20. По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства: автомобиль Mercedes-benz, которым управляла женщина 1981 года рождения, Toyota под управлением мужчины 1959 года рождения и мотоцикл Honda.

На месте происшествия медики пытались вернуть к жизни серьёзно раненного мотоциклиста (1982 г. р.), однако он не выжил.

Ранены три медика

Оказалось, что ехавшие на это происшествие медики также попали в аварию, съехав с дороги рядом с местом происшествия.

На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen не пропустил медиков, ехавших с включенными проблесковыми маячками.

Полиция проинформировала, что с места происшествия в лечебное учреждение был доставлен пассажир Volkswagen (2002 года рождения) и два сотрудника скорой медицинской помощи.

Avarija Kaune, žuvo motociklininkas Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Выясняются обстоятельства происшествия

Водитель попавшего в аварию автомобиля mercedes-benz рассказала об обстоятельствах происшествия.

По словам женщины, она следовала за автомобилем Toyota, а мотоциклист ехал в противоположном направлении. По заявлению участницы ДТП, водитель автомобиля Toyota повернул влево, не пропустил мотоциклиста, и они столкнулись. По предварительным данным, от удара мотоциклист врезался и в автомобиль Mercedes-benz.

В социальной сети Facebook люди распространяют изображение с места происшествия. По их заявлениям, мотоциклист был одет не соответствующим образом, он был без защитной одежды.

На месте происшествия начал формироваться затор, сотрудники полиции регулируют движение.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства ДТП.