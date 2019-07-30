СМИ: Audimas проиграла спор с Audi о регистрации бренда в ЕС

Литовская компания Audimas, добивавшаяся регистрации своего бренда в Евросоюзе (ЕС), проиграла правовой спор с германским производителем автомобилей Audi, сообщает газета Lietuvos rytas.

Как пишет газета, Суд общей юрисдикции ЕС недавно утвердил решение Службы по вопросам интеллектуальной собственности ЕС о том, что бренд Audimas, который компания просит зарегистрировать, можно спутать с брендом Audi AG. До этого вопросом занимались служба по вопросам интеллектуальной собственности ЕС и Апелляционный совет.

Как отмечает суд, Audi является основным элементом в товарной марке Audimas, а это может вводить в заблуждение потребителей, особенно испаноязычных, потому что покупатели могут понять такое название как Audi plius. Представители предприятия говорят, что решение не окажет заметного влияния на деятельность компании, так как на рыках, где действовал оспоренный бренд, продукция компании реализуется под зарегистрированными торговыми марками других известных компаний.