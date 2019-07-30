Реестровый центр Литвы открывает доступ к данным о недвижимости

Реестровый центр Литвы со вторника начинает выкладывать в свободный доступ сборники обезличенных данных. Обществу, бизнесу и неправительственному сектору прежде всего будет предложена информация о недвижимом имуществе.

Врио министра экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных.

"Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.

Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.

По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр.