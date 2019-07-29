Суд пожалел юношу, избившего 17-летнюю жительницу Юрбаркаса

В понедельник утром Таурагский участковый суд вынес решение по делу подозреваемого в избиении 17-летней жительницы Юрбаркаса.

Помощник судьи Миндаугас Радвила подтвердил DELFI, что 29 июля судья отклонила заявление прокурора о продлении меры пресечения подозреваемому. Ему назначена более мягкая мера пресечения: его отдали под надзор родителей и назначили письменную подписку о невыезде.

"Суд отказался продлить меру пресечения, поскольку нет данных о том, что были попытки как-то воздействовать на пострадавшую и свидетелей или скрываться от правосудия" – сказал Радвила.

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По его словам, меру пресечения изменили и потому, что все процессы в ходе расследования уже проведены. С ноги подозреваемого снимут браслет.

DELFI напоминает, что 17-летняя девушка была жестоко избита в конце мая во время вечеринки 10-классников, которая проходила в усадьбе сельского туризма.

Напомним, что девушку 26 мая утром сильно избили, а потом пытались изнасиловать. Подозреваемый молодой человек свою вину отрицает, несмотря на то, что есть свидетели. Девушка перенесла сложную операцию, врачи буквально собирали ее сломанную челюсть, закрепляя металлическими пластинами.

"Нижняя челюсть была сломана в двух местах – это редкий случай, такое бывает нечасто. Сначала ее доставили в детскую реанимацию Каунасской клиники. Когда пришло время, девушке сделали операцию. Она прошла хорошо. Разрезов на лице не было, поэтому и шрамов не будет. Пока дополнительные операции не планируют. Я надеюсь, что они не понадобятся. Будут ли последствия - зависит от того, как будут срастаться кости. Я думаю, все будет хорошо и пластические операции не потребуются", – сказал хирург Мариюс Лекетас.

Девушке также выбили один зуб. Его вставят примерно через полгода. Еще несколько зубов шатались, но врачи установили, что они встанут на свои места и приживутся. Девушка прошла реабилитацию.