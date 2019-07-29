Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтикой

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

В минувший понедельник истребители альянса опознали российский истребитель "Су-24", летевший с основной части РФ в Калининградскую область. Этот борт был с выключенным транспондером, не поддерживал связь с региональными диспетчерами, был без заранее согласованного летного плана.

В воскресенье был сопровожден транспортный самолет "Ил-76", следовавший из Калининградской области на основную территорию России. Он летел с включенным транспондером, поддерживал связь авиадиспетчерами, но у него не было летного плана.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.