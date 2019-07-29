Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на данные Европейского центра превенции и контроля за болезнями, информирует, что из-за того, что поверхность воды прогревается, сложились благоприятные условия для размножения вибрионов.

Предполагают, что средний или высокий уровень их содержания регистрируют на большей части побережья Балтийского моря: в Дании, Швеции, Германии, Польше, особенно у берегов Гданьска, в Латвии, Эстонии, Финляндии и Литве.

Прогревшаяся до +20°C морская вода, в которой содержится небольшое количество соли - идеальное место для размножения вибрионов (вид бактерий). Подобные условия летом бывают в устьях рек и закрытых водоемах с невысоким содержанием соли.

Вибриозом можно заразиться во время купания в море, если в его водах повышено содержание вибрионов, а также если есть термически необработанные дары моря (особенно устрицы). При попадании в раны некоторых видов вибрионов, например, Vibrio vulnificus, может начаться кожная инфекция.

Чаще всего вибриоз проявляется в виде симптомов свойственных гастроэнтериту – жидкий водянистый стул, боли в желудке, тошнота, рвота.

Симптомы проявляются в течение 24 ч. после заражения и длятся 3 суток. Вибрионы могут также вызвать появление инфекций в ранах и мягких тканях, септикопиемией и др. В таких случаях возможны осложнения, приводящие к ампутации конечностей или смерти больного.