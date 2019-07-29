Белорусской компании запретили строить литовский газопровод из-за "несоответствия интересам национальной безопасности" МИД Беларуси заявил протест

Новость о том, что литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера "Белтрубопроводстрой" к контракту на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей, в пятницу перешла из бизнес-плоскости в дипломатическую, пишет белорусский порталTut.by.

О соответствующем заключении, которое сделал и направил в тендерную комиссию Департамент государственной безопасности Литвы (VSD), сообщил руководитель строительной компании KRS Дарюс Вилимас.

В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Беларуси, которому был заявлен протест. Как поясняет Минск, основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".

"В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта. Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере", — говорится в сообщении МИД.

По мнению белорусского дипведомства, такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран.

TUT.BY связался с членом совета директоров ОАО "Белтрубопроводстрой" Александром Пугачевым.

"Беларусь всегда отстаивает свои компании, участвующие в международных проектах и важные для улучшения торгово-экономических отношений между странами. Наша компания осознает, что, когда мы возводим стратегические объекты газотранспортной инфраструктуры внутри страны, — мы представляем свою компанию, но, реализовывая такие проекты за границей, — мы представляем свою страну! И развитие отношений между странами — ориентир в нашей работе", — подчеркивает Александр Пугачев.

Белорусское ОАО "Белтрубопроводстрой" в консорциуме с литовской UAB "KRS" принимало участие в публичных торгах, организуемых газотранспортной компанией AB Amber Grid на строительство газопроводного соединения между Литвой и Польшей на территории Литвы. Тендер шел год.

Предложение консорциума с белорусской компанией стало лучшим и по баллам, и по стоимости (около 75 млн евро, по информации участников рынка, — на 3 млн евро меньше, чем у ближайших конкурентов). Но правительство Литвы 3 июля вынесло решение о признании сделки, которую организатор торгов планировал заключить с победителем, не соответствующей интересам национальной безопасности.

По информации участников рынка, белорусская компания может навредить интересам Литвы, искусственно замедлив темп выполнения работ, сорвав сроки реализации проекта, а также завладев секретной информацией в процессе выполнения работ.

И это несмотря на прописанные в договоре стандартные меры ответственности. К примеру, дополнительной гарантией к ответственности за просрочку выполнения работ по условиям конкурса была банковская гарантия на участие в тендере, а позднее ОАО "Белтрубопроводстрой" должно было представить банковскую гарантию по исполнению условий договора государственного Белинвестбанка, подтвержденную ЕБРР.

Интересно, что белорусская компания — вовсе не новичок на литовском рынке. Предприятие "Белтрубопроводстрой" создано еще в 1965 году, компания отвечала за строительство стратегических объектов газотранспортной системы на территориях Белорусской, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, а также Калининградской области. Силами "Белтрубопроводстроя" создано 60% газотранспортной инфраструктуры этого региона. К примеру, компания строила магистральный газопровод к Вильнюсу.

"Уверен, что подобная ситуация с литовской стороны — это досадное недоразумение и в итоге заслуги нашей компании и безупречное исполнение своих обязательств поможет принять правильное решение в данной ситуации. Наши страны связывают долгая история и во многих случаях родственные отношения наших народов", — отмечает Пугачев.

25 июля победителем тендера на строительство газопроводной перемычки становится литовская компания ЗАО "Алвора", чье предложение на торгах стало вторым. Участники рынка обращают внимание на то, что представительство Alvora UAB, как и дочерняя компания Alvora-Bel в Беларуси, активно строят в этой стране. К примеру, в 2017—2018 годах литовцы принимали участие в строительстве тоже вполне стратегического объекта — нефтепродуктопровода Новополоцк — Фаниполь.

"Дальнейшее участие ОАО „Белтрубопроводстрой“ в этом проекте стало бы доказательством примирения и продолжения конструктивного сотрудничества Беларуси и Литвы", — считает Александр Пугачев.

Напомним, магистральный газопровод в Польшу (GIPL) на территории Литвы проложит компания прокладки газопроводов Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм в Литве будет проложен от от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до литовско-польской границы в Лаздийском районе.

Планируется, что газ по этому соединению начнет поступать в конце 2021 года.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро. Проект GIPL компания Amber Grid реализует совместно с оператором польской системы передачи газа Gaz-System.