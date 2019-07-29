Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал массовые задержания протестующих в Москве "грубой избыточной силой", и призвал освободить задержанных.

Российская полиция заявила, что в выходные задержала более тысячи лиц, участвовавших в протесте против решения не регистрировать ряд кандидатов оппозиции и независимых кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в Московскую городскую думу.

"Это сложно оценить иначе, как лишь избыточная грубая сила против мирных протестующих, у которых есть право протестовать, выбирать и выражать свое мнение – это закреплено в Конституции России. Но мы видим, что никакой реакции нет", – заявил BNS министр в воскресенье.

"Мы требуем уважения к правам человека, чтобы не использовалось насилие против мирных протестующих, и чтобы эти люди были отпущены", – добавил Л. Линкявичюс.

Министр сказал, что в субботу общался с одним из задержанных, адвокатом не зарегистрированного кандидата Ильи Яшина. Юрист подтвердил, что "задерживают совершенно случайных людей, которые были в тот момент на том месте".

По его мнению, то, удастся ли оппозиции на выборах обеспечить больше мест в Московской думе, будет зависеть от реакции общественности в российской столице.

"Нетерпимость к насилию – выражение демократии. Насколько они смогут изменить ситуацию, будет зависеть от их самих, и от упрямства властей, которые любой ценой готовы защищать свои позиции", – сказал он.

Как утверждают российские активисты, действия правоохраны в минувшие выходные являются самой жесткой расправой со сторонниками оппозиции со времен протестов против Кремля, проходивших в 2011–2012 годах.