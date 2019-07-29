Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта

Рынок недвижимости в Литве на данный момент переживает свой "золотой век": развивают новые проекты, цены растут, а люди берут ипотечные кредиты и покупают недвижимость. Центробанк Литвы наблюдает за возникающими рисками, а эксперты рекомендуют не брать на себя максимальные обязательства – время низкой процентной ставки невечное.

С 2011 года в Литве действуют ответственные установки кредитования. В соответствии с ними, месячный взнос жителя по кредиту не должен превышать 40% его постоянных доходов. Эксперт считает, что эта сумма на самом деле может быть ниже 40%, не самое разумное решение брать на себя максимум обязательств.

Центробанк Литвы следит за возникающими вызовами: жители берут кредиты на долгий срок, снижается первоначальный взнос. Однако пока ответственные установки кредитования менять не планируют.

По данным ЦБ, сейчас ипотечный кредит есть у каждой 7 литовской семьи. В конце 2018 г. кредиты на жилье были у 190 000 литовских хозяйств, жители должны были 7,3 млрд. евро.

Представитель ЦБ Вайдотас Шумскис отметил, что рост числа кредитов связан с ростом доходов жителей.

"Это приводит к тому, что в последние несколько лет суммы кредитов последовательно росли: по сравнению с прошлым годом банки выдали на 9% кредитов. Рынок недвижимости в Литве сейчас активен – цены растут, жилья покупают все больше", – сказал DELFI Шумскис, заметив, что параллельно растут и риски.

Глава Bankai.lt Стяпонас Юряле сказал, что по сути утвержденный порог 40% доходов - нормален, но обычно он должен быть меньше.

"Рекомендуется, чтобы взнос был не больше 20% месячных доходов. Если семья хочет взять ипотечный кредит, а взнос составляет больше 40% ее месячных доходов, такая семья к этому не готова. Всегда надо думать на несколько шагов вперед и понимать, что ставка не будет вечно низкой, она увеличится", – сказал DELFI Юряле.

Скажем, доходы семьи "на руки" 1500 евро. Это значит, что их взнос не должен превышать 600 евро, но Юряле советует, чтобы это было 20%, т.е. 300 евро.

Он убежден, что не самое лучшее решение отдать на откуп самим людям определяться по такому вопросу, ограничения необходимы. Но их можно совершенствовать.

"Проблемы существуют с молодыми семьями или семьями, получающими минимальные кредиты. Я думаю, государство больше должно поддерживать семьи при покупке жилья, поощрять их оставаться в Литве, и помогать не только семьям с детьми или семьям в регионах, но и молодым семьям, а также одиноким людям. Молодой человек должен чувствовать, что за ним стоит государство", – считает Юряле.

Основатель Bankai.lt заметил, что даже при наличии ограничений некоторые люди берут на себя слишком большие финансовые обязательства. Меньше всего проблем у тех, кто работает официально и платит налоги.

"Проблемы есть в случае с людьми, получающими небольшие доходы, возвращающимися из-за границы и с теми, кто работает индивидуально, по патентам, с владельцами небольших предприятий, поскольку их доходы сложно оценивать. Есть много людей и семей, которые хотят купить свое жилье при минимальных доходах. Поскольку цены на жилье растут, купить жилье становится сложнее. Зарплаты выросли, но подорожала и жизнь", – сказал он.