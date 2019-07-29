Жуткое ДТП в Вильнюсе: пассажира освободили из-под обломков только через час

В воскресенье вечером в Вильнюсе, в конце Саулетекиса (недалеко от Iki), произошло жуткое ДТП: перевернулся и врезался в столб мчавшийся на огромной скорости BMW.

Информацию о ДТП сообщили в 21.08 ч. Было известно, что в автомобиле зажат человек.

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели, врачи. Зажат был пассажир 50-55 лет. Его стали освобождать пожарные-спасатели.

Около 22 ч. пожарные все еще работали и освободили пострадавшего только после того, как дождались подкрепления (около 22.20 ч.).

По данным полиции, операция затянулась, поскольку нога пострадавшего застряла среди обломков и ее нелегко было освободить.

Пострадавшего врачи скорой помощи увезли в больницу. По данным полиции, пострадал отец водителя автомобиля.

Водитель BMW серьезных травм не получил. От проверки на трезвость он отказался.